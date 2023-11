Gratis workshop ‘Sinterklaasgedicht schrijven met AI’ 

LICHTENVOORDE – Op donderdagavond 30 november, om 19.30 uur, wordt in de Bibliotheek Lichtenvoorde de workshop ‘Sinterklaasgedicht maken met AI’ georganiseerd. De deelnemers leren hierbij hoe ze gemakkelijk Sinterklaasgedichten kunnen schrijven met behulp van artificial intelligence.

Sinterklaasgedicht schrijven met AI

Moet je op het laatste moment nog een Sinterklaasgedicht schrijven? Of ben je benieuwd of jouw eigen gedicht beter is dan dat van een robot? Dan is de workshop ‘Sinterklaasgedicht schrijven met AI’ wat voor jou! Leer wat artificial intelligence precies is, wat je ermee kunt en leer hoe je je eigen gedichten kunt maken met het programma ChatGPT.

Aanmelden

Deze workshop is gratis te volgen, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Aanmelden kan in alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek of via www.oostachterhoek.nl/sinterklaasgedichtai. Deelnemers dienen hun eigen smartphone, tablet of laptop mee te nemen.

