Grol 1 sportploeg en Daan Rots sporter van Oost Gelre

LICHTENVOORDE – Op Koningsdag (woensdag 27 april) vond na twee jaar weer de bekendmaking van de Sportverkiezing Oost Gelre plaats.

Vanuit Grol was Grol 1 genomineerd als sportploeg van de periode 2020 – 2021, tesamen met de Klootschietvereniging Zwolle en Boerengolf team Zo Greun As Grös. In Lichtenvoorde werd Grol 1, dat in 2020 wist te promoveren en er nu in de 2e klasse goed voorstaat voor een eventuele nacompetitie, uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar.



Grol 1 Team van het Jaar in Oost Gelre.

Bij de Sporter was oud Grol-jeugdspeler Daan Rots genomineerd, samen met Sten Kremers uit Lichtenvoorde die momenteel bij Ajax O18 en het Nationaal O18 team speelt en Devin Haen, die al uitkomt voor De Graafschap 1 en ook in het Nationaal O18 team speelt. Daan die een geweldig seizoen mee maakt en een definitieve doorbraak heeft gehaald bij FC Twente 1, werd in Lichtenvoorde uitgeroepen tot sporter van het Jaar. Zijn prijs werd in ontvangst genomen door zijn broer Tiem.



Daan Rots Sporter van het Jaar in Oost Gelre.

Winnaars 2021:

Sporter: Daan Rots

Sport talent: Zoë van Gessel

Sportteam: SV Grol

Bijzondere sporter: Caroline v.d. Berg

Vrijwilliger: Longa ‘59

Publieksprijs: Zoë van Gessel

