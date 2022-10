Grol 1 wint van Varsseveld

GROENLO – De thuiswedstrijd die s.v. Grol 1 zondag 16 oktober speelde tegen SC Varsseveld is door de thuis spelende ploeg gewonnen met 3-1.

In de 7e min. scoorde Luc Berentsen de openingstreffer 1-0. In 22e min. maakte Luc hij 2-0 en ook de 3-0 is gemaakt door Luc. Brandon Eerland maakte in de 54e min. 3 – 1 en dat werd tevens de eindstand

Gele kaarten: Mark Hietland van Grol en 4x geel bij Varsseveld

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Mike Kempers, Mart Willemsen, Max de Vries, Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Siebe Lantink (80. Mick Wissink), Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots en Tycho Riteco (89. Jordy Schutten).

Vervolg programma Grol 1:

Donderdag 20 oktober: Grol 1 – Ruurlo 1 (bekercompetitie); aanvang: 20.15 uur

Zondag 23 oktober: Grol 1 vrij van competitie

Dinsdag 25 oktober: RKZVC 1 – Grol 1 (Achterhoek Cup); aanvang: 20.15 uur

Zondag 30 oktober: Beuningse Boys 1 – Grol 1(competitie); aanvang: 14.00 uur

Uitslagen 2H

Grol – Varsseveld 3 – 1

Spero – Beuningse Boys 1 – 1

SDOUC – DVC ’26 1 – 1

NEC – DIO ’30 1 – 3

VVG ’25 – Union 0 – 1

Theole – DCS 2 – 2

OBW vrij

Stand 2H

1. OBW 3 – 9

2. Grol 4 – 9

3. DIO ’30 4 – 9

4. DVC ’26 4 – 8

5. Union 4 – 6

6. SDOUC 3 – 5

7. DCS 4 – 5

8. Theole 4 – 4

9. Spero 4 – 3

10. Beuningse Boys 3 – 2

11. VVG ’25 4 – 2

12. Varsseveld 3 – 1

13. NEC 4 – 1

