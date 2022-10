HV Grol D2- Minerva D2

GROENLO – Zondag 16 oktober mochten de handbalmeiden van de D2 eindelijk hun eerste wedstrijd spelen. Nadat er al 1 afmelding was, kwam er in de ochtend nog een ziekmelding. Helaas konden Do en Sarah de eerste wedstrijd niet mee doen. Gelukkig kon Maja het team versterken en konden ze spelen met 2 wissels. Met heel veel zin en goede moed begonnen ze dan ook aan deze thuiswedstrijd tegen Minerva. Voor Mies was het haar eerste wedstrijd sinds ze lid is van handbal, dus extra spannend.

De toss werd verloren en HV Grol moest beginnen met verdedigen. Dit ging de meiden gelukkig heel goed af, veel balonderscheppingen zorgden ervoor dat Minerva niet tot nauwelijks tot scoren of een doelpoging kon komen. Aanvallend waren er snelle uitbraken en mooie één-tweetjes die zorgden voor veel kansen. Niet alle kansen werden benut, maar al snel hadden ze een flinke voorsprong opgebouwd en gingen de rust in met een 12-5 voorsprong.

Na de rust begon Minerva anders te spelen, zij zorgden voor een hele offensieve verdediging, waardoor HV Grol eerst even tijd nodig had om te schakelen. Het was goed zoeken waar de bal naartoe gespeeld kon worden en ze moesten veel meer lopen zonder bal. Hierdoor begonnen ze wat rommelig aan de tweede helft. Gelukkig wisten de meiden zich snel weer te herpakken en werd de mogelijkheid van gooien vanuit de hoeken heel goed benut. Uiteindelijk konden ze de voorsprong verder uitbouwen en eindigen met een overwinning van 23-10. Volgende week spelen ze hun eerste uitwedstrijd tegen OBW in Zevenaar.

