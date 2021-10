Grol JO8-1 wint in leuke uitwedstrijd van Longa JO8-2 ( 1-5 ) 4-6

Deel dit bericht













GROENLO / LICHTENVOORDE – Zaterdag is Grol afgereisd naar Lichtenvoorde voor de wedstrijd tegen Longa JO8-2. De wereld is nog wat klein deze ochtend door de mist en behoorlijk fris. Maar na een goede warming up en de nodige tactische aanwijzingen van John wordt er volle goede moed aan deze wedstrijd begonnen. Grol speelt goed en geconcentreerd en heeft een goede veldbezetting. Het is Huub die met zijn snelheid weg weet te lopen bij zijn directe verdediger en beheerst de 0-1 tegen de touwen weet te schieten. Longa laat het er niet bij zitten en zoekt direct na dit tegendoelpunt de aanval. Grol staat even niet goed en ziet dan vrij snel Longa de gelijkmaker scoren. Niks aan de hand, we gaan lekker verder voetballen en zo is het Jur die uiteindelijk via de keeper van Longa Grol weer op voorsprong weet te zetten, 1-2. Het spel golft wat op en neer maar Longa komt niet tot grote kansen mede door goed verdedigend werk van Bram en Floris. Als ze door de verdediging weten te komen weet Oscar de schoten te keren. Grol pakt iets meer initiatief en komt er een aantal keren leuk uit en weten zo voor de rust via Huub en twee doelpunten van Dario op een 1-5 voorsprong te komen.

Na het welverdiende bekertje ranja maken wij ons op voor de 2de helft. Deze helft gaat het meer en meer gelijk op en komen er ook goede kansen voor Longa. Zij weten dan ook de achterstand te verkleinen naar 3-5. Aan beide kanten wordt er strijd geleverd. Beide keepers weten een aantal belangrijke reddingen te maken. Tygo werkt in de verdediging hard om de tegenstanders te stuiten. Helaas ziet Lucas zijn goede inzet gekeerd worden door de paal. Uiteindelijk is het Jur die het gaatje in de verdediging van Longa weet te vinden en de 3-6 weet binnen te schieten. Het slotoffensief van Longa resulteert nog in een mooie 4de treffer, 4-6. Met deze treffer is het dan ook einde wedstrijd en weten de jongens van Grol de 3 punten in een leuke wedstrijd verdient mee te nemen naar Groenlo.

Lees ook ....