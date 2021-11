Grol 3 – RKZVC 3 ( 1-1 ) 1-2

GROENLO – Grol 3 verliest van RKZVC 3 en laat de mogelijkheid liggen afstand te nemen als koploper als ook een voorsprong te nemen in de eerste periode.

Op deze prachtige en zonnige zondagmiddag wordt er om kwart voor twaalf afgetrapt voor de wedstrijd. Grol 3 strijd voor de winst om de koppositie te verstevigen als ook voor de eerste periode. RKZVC staat onderaan de ranglijst en wil graag een eerste overwinning boeken. RKZVC kan vandaag voor de eerste keer op volle oorlogssterkte een wedstrijd aanvangen mede daar de andere selectie elftallen niet spelen.

Dit is natuurlijk ter oren gekomen van de spelers van de Grol, echter dienen wij naar ons eigen prestatie te kijken. Met de focus vol op ons eigen spel wordt de wedstrijd begonnen. Na een korte, als je het zo mag noemen, aftastende fase gaat de wedstrijd eigenlijk de gehele eerste helft redelijk gelijk op. Grol heeft misschien iets meer balbezit, de beste mogelijkheden worden door RKZVC gecreëerd. Zo komt het eerste echte wapenfeit uit een schot van de linksback van RKZVC, deze bal is een eenvoudige prooi voor onze doelman Jan. Het spel golft op en neer en is aan beide zijden toch wel rommelig. Het is uiteindelijk RKZVC die een goede aanval over de linkerkant weet op te zetten. De linksbuiten weet de bal goed voor te zetten waarna de spits van RKZVC de voorzet achter doelman Jan weet te koppen, 0-1 in de 21ste minuut.

Grol gaat naar deze tegentreffer op zoek naar de gelijkmaker en weet iets beter in het spel te komen. De bal gaat wat beter rond en weet zo RKZVC wat meer vast te zetten op eigen helft. Het is Grol die uiteindelijk via het middenveld een goede aanval weet op te zetten en via een steekpass Sven de 16 meter weet in te sturen. Sven wordt binnen dezelfde 16 meter onreglementair gestuit waarna de scheidsrechter de bal terecht op de penalty stip legt.

Wout benut deze buitenkans in de 41ste minuut feilloos, 1-1.

RKZVC probeert direct weer een voorsprong te nemen en gelukkig voor Grol beland een afstandsschot op de buitenkant van de paal. Met de gelijke stand worden de kleedkamers opgezocht.

De tweede helft is gelijk aan de eerste helft, twee teams die strijden voor de winst. RKZVC is in de beginfase van de tweede helft sterker, zo komt Grol in de 50ste minuut goed weg als een voorzet van de rechterkant voorlangs een nagenoeg leeg doel rolt. Jan weet met een aantal goede reddingen de gelijke stand op het bord te behouden. In de 59ste minuut lijkt het erop dat RKZVC op voorsprong komt, echter de scheidsrechter kan van zijn positie niet goed beoordelen of de bal de doellijn heeft gepasseerd en geeft de verdedigende partij het voordeel. De hierop volgende aanval is het RKZVC die goed weg komt als een schot van Giel onderkant lat weer terug het veld in komt. In deze fase waarin veel gebeurd en het spel op en neer golft tussen de beide teams is het uiteindelijk RKZVC die weet te profiteren. In een aantal ongelukkige momenten achter elkaar lukt het Grol niet om de bal onder controle te krijgen en is het RKZVC die de bal zo in centrum weet te spelen dat Grol deze onvoldoende weet te verdedigen. De bal wordt vrij eenvoudig door RKZVC in het zestien meter gebied terug gebracht en is het de spits die vrij voor Jan kan binnen schieten in de 61ste minuut, 1-2. Hierna probeert Grol geforceerd de bal naar voren te brengen om zo een gelijkmaker te maken. Helaas voor de Grol gaat dit gepaard met weinig geduld, veel foute passes en lange ballen die makkelijk te verdedigen zijn. Grol weet niet meer de rust te vinden om zelf het voetbal te maken en gaat mee in het opportunistische spel van RKZVC. Trainer Patrick probeert met het inbrengen Martiz en Thieme voor een frisse wind en maakt zelfs de keus om de laatste minuten 1 op 1 te spelen. Dit alles heeft helaas geen effect, Grol krijgt geen vat meer op de wedstrijd en moet toegeven aan het eerste verlies van dit seizoen. Al met al een duur verlies voor de Grol in een wedstrijd waarin voor RKZVC alles goed valt. Het is nu zaak op de rug te rechten en volgende week uit tegen Markelo een betere wedstrijd op de mat te leggen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 138x gezien