H.V. Grol DMW1 – OBW DMW1

GROENLO – Het midweekteam van handbalvereniging Grol mocht donderdagavond weer aan de bak, dit keer tegen het midweekteam van OBW. De leeftijden van de 2 teams lagen niet zo ver uit elkaar, de behaalde punten zeiden ook nog niet zoveel: de dames uit Zevenaar behaalden 3 punten uit 3 wedstrijden, HV Grol stond nog op nul punten. Ze hadden wel twee mooi gespeelde wedstrijden achter de rug, die met relatief kleine doelpuntenverschillen werden verloren. Kortom, goede moed voor een lekkere pot handbal.

Mariska besloot de score te openen vanuit de hoek en knalde de bal hoog in het net. OBW antwoordde met een lastige, onderhands gegooide bal waardoor ze gelijk kwamen. Het tweede doelpunt van de bezoekers werd weer onderhands gegooid. Toen OBW met 1-4 voorstond, vond Sylke het tijd voor een schot uit de loop en maakte zo de 2-4. Sanne en Merel speelden snel samen en vonden Mariska, 3-4. Daarna scoorde Sanne met een sprongschot de gelijkmaker. De onderhandse ballen van OBW waren nog niet onder controle, waardoor ze weer uitliepen. Gelukkig scoorde Diede met een mooie stuiterbal de 5-6. HV Grol wist steeds bij te blijven. Er ontstond wat slordig spel bij beide partijen, met een snelle aanval kon Diede nogmaals goed afronden. OBW bleef echter ook scoren waardoor Grol niet tegen de winst aankijkt. Keepster Dion wist in de laatste minuten nog een strafworp tegen te houden, helaas was het net niet genoeg om de 2 punten in Groenlo te houden. Eindstand 7-9.

Maandag mogen de dames hun tas alweer inpakken, voor een uitwedstrijd tegen HCL in Herwen.

