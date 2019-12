Grol CMV 51 Kampioen na kraker tegen TOPH

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 09:35

GROENLO – Grol CMV 51 kon afgelopen zaterdag kampioen worden. Er waren nog 2 wedstrijden van 3 sets te spelen. De 1e wedstrijd was direct de belangrijkste en deze was tegen TOPH. TOPH staat samen met Grol bovenaan, maar heeft wat meer punten gescoord. Grol was zeer zenuwachtig, maar de meiden van TOPH hadden zichtbaar meer last van de spanningen. Beide teams begonnen zeer goed aan de wedstrijd en het ging lang gelijk op in de 1e set. Er werd mooi verzorgd volleybal gespeeld met veel lange rally’s waarbij beide teams steeds goed 3x overspeelden wat op dit niveau een bonuspunt oplevert. Dit zorgde ervoor dat de 1e set razendsnel ging. Bij 15-15 nam Grol echter afstand en kon TOPH even niet meer volgen en door een lange rally aan het einde pakte Grol de set met 26-20.

In de 2e set gingen beide ploegen goed door met waar zij de 1e set waren gebleven. Het ging lang gelijk op, maar ook nu was het Grol die aan het langste eind trok en met 26-24 de set binnen haalde.

De wedstrijd was binnen, echter was er nog een belangrijke 3e set. Bij verlies zouden we de laatste wedstrijd tegen Brevolk met 3-0 moeten winnen (door het beter puntgemiddelde van TOPH) en bij winst hadden we aan 1 setje genoeg.

We hadden echter het geluk dat TOPH was gebroken. Grol bleef goed doorspelen zoals zij ook in de 1e en 2e set deden en als een waardig kampioen versloegen zij TOPH in de 3e set met 26-13.

De formaliteit tegen Brevolk werd met 25-18 / 25-8/25-4 afgesloten, waarnaar de beker en de medailles konden worden opgehaald en het kampioenschap kon worden gevierd.