Erix stunt in Groningen en wint van de nummer 3

Gepubliceerd op 16 december 2019 om 09:38

LICHTENVOORDE – Na gelijk opgaande wedstrijd waarin enkele minuten voor tijd nog niet duidelijk was wie de wedstrijd ging winnen, was het toch uiteindelijk Erix die aan het langste eind trok en de twee punten mee terug nam naar Lichtenvoorde.

Afgelopen zondag stonden er twee belangrijke vragen centraal. Kunnen de handballers van Erix H1 in de laatste wedstrijd voor de korte winterstop twee punten pakken in het verre Groningen en kunnen de Nederlandse handbalvrouwen de wereldtitel pakken in het verre Japan. De Oranje vrouwen lieten in de halve finale zien dat je ook kunt winnen van een team dat op papier beter is omdat het niet altijd op kwaliteit aankomt maar ook op wilskracht, inzet en beleving om een wedstrijd winnend af te sluiten.

Omdat beide wedstrijden tegelijkertijd op het programma stonden, kwam het verzoek uit Groningen om de wedstrijd te vervroegen naar 11.15 uur om dan vervolgens daarna gezamenlijk naar de finale te kijken. Erix werkte daar graag aan mee ondanks het vroege vertrek van 8.15 uur naar het hoge noorden.

De Erix coach benadrukte in zijn bespreking vooraf nog eens over het tonen van inzet en wilskracht waar het Erix de laatste tijd nogal eens ontbrak en nam het Nederlands damesteam als voorbeeld.

Desondanks stonden de tekenen vooraf niet gunstig want niet alleen stond V en S op een derde plek op de ranglijst, ook mistte Erix in deze wedstrijd Dirk Berentsen die van een vakantie geniet. Verder was ook Stijn van Zutphen niet inzetbaar omdat hij nog niet hersteld was van zijn blessure die hij onlangs opliep op de training.

Gemotiveerd begon Erix aan de wedstrijd met voor deze gelegenheid Willem Kruip op de midden opbouw positie. Kruip is op de meerdere posities inzetbaar en liet zien dat hij ook op deze positie prima uit de voeten komt en nam gelijk het eerste doelpunt voor z’n rekening.

Erix combineerde goed en kwam regelmatig tot scoren maar stond ook verdedigend prima te spelen. Hierdoor bleef Erix constant aan de goede kant van de score al werd de voorsprong nooit groter dan twee punten. Erix liet zich zelfs niet van de wijs brengen door het warrig fluiten van scheidrechters koppel die lieten zien dat ze eigenlijk het niveau van de eerste klasse niet aankunnen. Desondanks leidde Erix bij rust met 15-14

De tweede helft was eigenlijk een kopie van de eerste helft. Er werd om en om gescoord waarbij Erix constant een voorsprong van één of twee punten hield. Tot zo’n vijf minuten voor tijd de scheidsrechters uit het niets voor tijdspel floten, een onbegrijpelijke beslissing in het nadeel van Erix. Erix coach John Heinen liet duidelijk blijken het hier niet mee eens te zijn en kreeg een twee minuten straf die dan door een veldspeler moet worden ingenomen.

Deze niet zo handige actie van de Erix coach zorgde er bijna voor dat de winst toch nog werd weggeven, maar het team liet zijn coach niet in de steek. Men knokte en vocht als nooit tevoren en pakte dik verdiend een overwinning in Groningen.

Bram Reukers had een zeer groot aandeel in deze winst want hij wist maar liefst 8 keer te scoren. De blijheid en opluchting was groot bij de spelers want door deze onverwachte winst kan men weer naar boven kijken en heeft aansluiting met de middenmoot.

Een dik uur later werd de feestvreugde alleen nog maar groter toen de Oranje handbalvrouwen ook nog eens de wereldtitel pakten. Onder het genot van een biertje en met twee punten in de zak werd de lange terugreis naar de Achterhoek ingezet.