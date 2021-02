Deel dit bericht

Vanwege het coronavirus geen carnaval dit jaar. Ook in carnavalsgek Grolle niet. Zeer begrijpelijk. Bij de pakken neer zitten is er in ons bourgondische vestingstadje niet bij echter en steekt het carnavalsvirus ook dit jaar als vanouds weer in alle hevigheid de kop op, met een reproductiegetal van 11,11. Ook binnen alle geldende maatregelen is dit echter zeer goed beheersbaar vanwege het goedaardige en vrolijke karakter van het virus.

Het aanstaande carnavalsweekend geen duizenden feestgangers die naar het carnavalswalhalla in de Achterhoek trekken. Het wordt gepast feest vieren in zeer kleine kring. In Grolle kan dat met gemak. ‘In Grolle he’w met twee man al feest,’ aldus een bekende Grolse carnavalsschlager. Zaterdagavond 13 februari vanaf 20.33 uur Knunnekes TV en zondagmiddag een carnavalspubquiz met als onderwerp de Grolse maar ook de regionale carnaval.

Onlangs presenteerde, K.A.P.S.T.O.K. (Knunnekes Activiteiten Promotie Stichting Onder Knunnekesvlag), één van de vele takken aan de boom van carnavalsvereniging De Knunnekes, de pin voor haar donateurs met opdruk ‘Grolle Helaas’, in plaats van het gebruikelijke ‘Grolle Alaaf’. Toch een aandenken aan een memorabel carnavalsjaar. Het inspireerde enkele Grolse carnavalisten tot het in recordtempo schrijven en volledig coronaproof opnemen van een onvervalste Grolse meedyeiner met de alleszeggende titel ‘Grolle Helaas….Grolle Alaaf’.

Grolle helaas…..Grolle Alaaf!

(Tekst: Henri Walterbos, Muziek: Rob Steuber, Zang: Michelle Rotink)

Een joar zonder franje

Gin ‘veugeltjes’, gin ‘Opa oet Spanje’

Gin buutoavend, gin hooghed’n op ’t nus

Gin ‘Woar zal mien Prinsken’, de sik van Manus

Gin kleren stikken, wagens bouwen

Neet dweilend deur de veste sjouwen

Gin ‘Drietwieve, hee linkerd, mooien goochelaar’

Moar jongens, ‘wi-j woont hier wal mooi in de hemel op aard’

REFREIN:

No is het ‘Grolle helaas’

Volgend joar is de horeca weer baas

Dan doot wi-j ‘t dubbelop

Steet Grolle weer op kop

Haalt wi-j de klof en ‘t gerei weer van ‘t zolder

Bu’w weer holder de bolder

Dit feest bu’w an verslaafd

Heur ie oaveral weer…..‘Grolle alaaf’

Mooiste feest van ’t joar

Kearl, wat völt ons dat zwoar

Gin versierde stroaten

Gin dansmarietjes in de moate

Neet noar hoes hen op kop

Wal al moanden de BOB

Moar op den ‘elfden van den elfden’ dan bu’w d’r weer

Geet ‘t Grolse carnavalsharte weer gruuwlijk tekeer

REFREIN