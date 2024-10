Grol JO11-1JM – GFC JO11-1 (5–1) 6-2

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Grol speelt een zeer sterke eerste helft tegen GFC uit Goor en stelt daarmee de overwinning al vroeg veilig! Op een frisse zaterdagmorgen nemen we het op tegen onze gasten uit Goor. Gezien de stand op de ranglijst verwachten we een pittige wedstrijd. Tijdens de voorbereiding wordt de focus van de spelers aangescherpt met als doel veel druk op de bal te zetten. GFC mag aftrappen, maar Grol pakt de aandachtspunten direct goed op en zet GFC onder druk. Dit resulteert al in de 3e minuut in het openingsdoelpunt van Huub na een aanval via de linkerkant: 1-0.

GFC heeft een sterk team en probeert voetballend naar mogelijkheden te zoeken, maar Grols verdediging staat goed en onderschept de bal snel. Na een vrije trap schiet Floris de bal diep naar Bjorn, die hem controleert en aflegt op de meegelopen Yoeri, die de bal binnenschiet: 2-0 na 7 minuten. Grol blijft druk zetten en in de 9e minuut maakt Scot op aangeven van Dario de 3-0 na een goede opbouw van achteruit.

GFC doet in de 10e minuut iets terug met een prachtig afstandsschot dat hoog in het doel van Grol belandt: 3-1. Grol blijft echter gefocust en scoort snel weer. Huub maakt zijn tweede doelpunt op aangeven van Dario: 4-1 in de 11e minuut. GFC probeert dichter bij het doel van Grol te komen en in de 15e minuut moet doelman Oscar ingrijpen om een tegendoelpunt te voorkomen. Kort daarna schakelt Grol snel om, Huub zet goed voor op Bjorn, die afrondt: 5-1 in de 16e minuut.

Na deze flitsende openingsfase neemt Grol wat gas terug, waardoor GFC meer in de wedstrijd kan komen. Het spel gaat nu meer op en neer, maar Grol houdt controle en gaat met een comfortabele voorsprong rusten.

In de tweede helft speelt Grol degelijk en geeft niet veel weg, hoewel GFC meer strijd levert. In de 41e minuut maakt GFC hun tweede doelpunt. Na een goede aanval krijgt hun rechtsbuiten een vrije schietkans. De paal brengt eerst nog redding, maar de rebound wordt hard binnengeschoten: 5-2. Beide teams vechten mooie fysieke duels uit, wat leidt tot een aantal kleine kansen over en weer.

Het slotakkoord is voor Grol. Na een goede aanval verdient Grol een corner. Bram neemt hem perfect en levert de bal af bij de tweede paal, waar Huub met een prachtige halve omhaal de bal achter de GFC-doelman schiet: 6-2 in de 47e minuut. GFC komt nog dicht bij een doelpunt, maar ziet hun inzet via de buitenkant van de paal naast gaan. In de slotfase brengt de GFC-doelman redding bij een kans van Gotse, en Scot schiet nog in het zijnet.

Grol wint een belangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent en verzekert hiermee de tweede plek in de eerste competitie. Het team kan terugkijken op een reeks mooie wedstrijden in deze 1e klasse!

