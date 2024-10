Grol 1 pakt drie punten tegen Voorwaarts Twello 1

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

TWELLO / GROENLO – Met vier punten uit drie wedstrijden (1x winst, 1x verlies, 1x gelijkspel) staat Grol 1 op een kantelpunt in de 2e klasse F. Om mee te blijven doen in de bovenste regionen, moest er gewonnen worden van Voorwaarts, dat slechts één punt uit drie wedstrijden had behaald.

De aanloop naar de wedstrijd verliep niet vlekkeloos, omdat de spelersbus te laat arriveerde in Twello. Hierdoor begon de wedstrijd een kwartier later dan gepland. Toch startte Grol sterk, met een 0-1 voorsprong door een prachtig kopdoelpunt van Mark Hietland, na een vrije trap van Tiem Rots. De bal ging via de onderkant van de lat het doel in. Halverwege de eerste helft kreeg Tiem Rots, die een sterke wedstrijd speelde, zelf een kans na een voorzet van Tycho Riteco, maar keeper Yoël Finke tikte de bal uit de bovenhoek. Ondanks deze kansen was de eerste helft niet goed; Grol gaf te veel ruimte weg, waardoor Voorwaarts ook diverse kansen kreeg. Dit resulteerde na een half uur in de gelijkmaker. Tristan Beukers nam de bal aan na een voorzet en schoot hem strak binnen. Grol kreeg ook ruimte, maar kon er te weinig mee doen door slechte eindpasses of een slechte balcontrole. De ruststand was daarom 1-1.

In de tweede helft kwamen Kjell Riteco en Tyn Brockötter erin, de verdediging werd wat aangepast, en Grol speelde met meer strijdlust. Geleidelijk aan kreeg Grol meer controle over de wedstrijd en gaf geen kansen meer weg. Voorwaarts kwam niet verder dan een paar afstandsschoten. Na een uur spelen nam Grol opnieuw de leiding, dankzij een aanval van de familie Riteco: Kaj speelde in op Kjell, die vervolgens Tycho aanspeelde. Tycho’s lage voorzet werd door Luc Berentsen in één vloeiende beweging binnengeschoten: 1-2. Vijf minuten later scoorde Luc opnieuw door een hoekschop van Tiem Rots binnen te koppen: 1-3. Deze voorsprong had nog groter kunnen uitvallen, maar schoten van Tyn Brockötter en Luc Berentsen werden gestopt door de keeper, en een kopbal van Luc ging net over.

Eindelijk een wedstrijd waarin Grol in de tweede helft beter begon te voetballen en de voorsprong solide wist vast te houden. Hierdoor staat Grol 1 nu op een gedeelde derde plaats. Een mooie opsteker voor de komende thuiswedstrijd tegen Varsseveld op zondag 20 oktober. Op dinsdag 15 oktober speelt Grol in Haaksbergen tegen HSC ’21 voor de Achterhoekcup.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

10e min. 0-1 Mark Hietland

26e min. 1-1 Tristan Beukers

59e min. 1-2 Luc Berentsen

65e min. 1-3 Luc Berentsen

Scheidsrechter: Wessel ten Damme

Gele kaarten: Mark Hietland (Grol), Marcus van Geelen (Voorwaarts)

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Kaj Riteco, Max de Vries (55. Tyn Brockötter), Jose Carlos Gonzales (90. Ramon Landewers), Siebe Lantink, Mark Hietland (88. Titus Hoffman), Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco, Jordi Geelink, Yaluca Meusert (46. Kjell Riteco)

Programma:

Dinsdag 15 oktober, 20.15 uur: HSC ’21 – Grol (Achterhoekcup)

Zondag 20 oktober, 14.30 uur: Grol – Varsseveld

Zondag 27 oktober: vrij

Zondag 3 november, 14.00 uur: Union – Grol

Uitslagen 2F:

Voorwaarts – Grol 1-3

Jonge Kracht – VIOD 3-4

RKZVC – Quick 1888 1-4

SDOUC – WSV 1-0

Trekvogels – Westervoort 2-3

AZC – VVG ’25 4-0

Union – Varsseveld 2-4

Stand 2F:

VIOD 4 – 10 Westervoort 4 – 9 Jonge Kracht 4 – 7 Grol 4 – 7 Union 4 – 7 WSV 4 – 7 SDOUC 4 – 7 Quick 1888 4 – 5 AZC 4 – 5 Varsseveld 4 – 5 RKZVC 4 – 4 Trekvogels 4 – 1 VVG ’25 4 – 1 Voorwaarts 4 – 1

Bronnen: Foto's: Marcel Houwer

