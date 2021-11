Portugees zorgpersoneel in de Achterhoek 

LICHTENVOORDE – De dreigende tekorten in de Achterhoekse ouderenzorg zijn een bron van zorg voor de regionale ouderenzorgorganisaties Careaz en Marga Klompé. Ze hebben daarom de handen ineengeslagen en halen samen met bemiddelingsbureau Care Casters eind dit jaar in totaal tien gediplomeerde Portugese verpleegkundigen naar de Achterhoek.



Vraag en aanbod

Voldoende medewerkers vinden in de ouderenzorg is een grote uitdaging. “We merken dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden. En we hebben ze hard nodig, want het aantal mensen dat zorg nodig heeft, neemt toe en er gaat een grote groep medewerkers komende jaren met pensioen”, stelt Milou Weeink van Marga Klompé. Reden genoeg om samen met collega-organisatie Careaz over de grens te kijken. Samen met Care Casters zijn zij een pilot gestart om tien Portugese verpleegkundigen naar Nederland te halen. Berry Rösken, medeoprichter van Care Casters: ‘In sommigen delen van de wereld zijn hoogopgeleide zorgprofessionals die geen of onvoldoende passend werk kunnen vinden, terwijl er in Nederland een structureel capaciteitsprobleem is dat steeds groter wordt. Een constructie als deze verbindt op internationaal niveau vraag en aanbod met elkaar.’



Intensief programma

In totaal gaat het om tien universitair geschoolde verpleegkundigen die momenteel in Spanje een intensief programma volgen van ruim 16 weken. Dit programma is gericht op de toepassing van hun werk in Nederland. Denk aan het leren van de Nederlandse taal en het leren kennen van de Nederlandse cultuur en de manier van werken in de zorg. Na aankomst eind december moeten de verpleegkundigen eerst via een taalexamen aantonen dat ze het gewenste taalniveau beheersen. Is dat het geval, dan kunnen ze aan de slag in de zorg bij Careaz en Marga Klompé. Gerdien ter Voert van Careaz: ‘Wij zijn hier echt heel blij mee. Het kennis- en kundeniveau van de verpleegkundigen is geheel volgens de Nederlandse maatstaven. De verpleegkundigen zijn enthousiast om hier te komen werken. Met hun inzet en betrokkenheid zijn ze een mooie en goede aanvulling op de ouderenzorg in de Achterhoek.’

Integratie

Om de pilot te doen slagen is het van groot belang dat de verpleegkundigen zich snel thuis voelen in Nederland en aansluiting vinden bij cliënten en collega’s. Om de integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben bemiddelingsbureau Care Casters en zorgorganisaties Marga Klompé en Careaz zaken als taal, cultuur, huisvesting en begeleiding in een strak plan gegoten. Als de pilot slaagt, dan verwelkomen Careaz en Marga Klompé in de toekomst zeker nog meer collega’s uit Zuid-Europa.

