Grol JO9-1 – Victoria JO9-1 ( 2-0 ) 7-2

GROENLO – Vandaag hebben de jongens van JO9-1 de laatste wedstrijd voor de winterstop weten te winnen. Ondanks de kou hebben de jongens een goede wedstrijd gespeeld. De eerste helft ging lang gelijk op. Grol weet met een goede aanval na een kleine 12 minuten de score te openen en weet enkele minuten later ook de 2de te scoren. Hierbij dient te worden vermeld dat de jongens van de Grol na een scrimmage voor het eigen doel goed weg weten te komen nadat de bal uiteindelijk door een schot van Victoria via de buitenkant van de paal naast gaat. Met deze 2-0 voorsprong wordt de ranja opgezocht. De leiders / trainers peppen de jongens nog een beetje extra op, zeker om goed in beweging te blijven met deze winterse temperaturen.

De Grol begint de tweede helft wat te slap en het is Victoria die een aantal goede kansen weten te creëren. Grol komt goed weg als een schot van Victoria via onderkant lat terug het veld in springt. Na een kleine 5 minuten weet Grol de 3-0 te scoren. Victoria weet terug te komen naar 3-1. Het is even billen knijpen maar na wederom een aantal goed opgezette aanvallen weten de jongens de score te vergroten naar een 5-1 voorsprong, hiermee is de wedstrijd gespeeld. De kou begint bij de jongens langzaam zijn tol te eisen wat het voetbal niet meer ten goede komt. Uiteindelijk weet Grol deze laatste wedstrijd met 7-2 te winnen en weet zich te handhaven in de 1ste klasse. Dit is een prachtige opsteker voor het team dat aan begin van dit seizoen in de 2de klasse is gestart. Het begin in de 1ste klasse was nog wat moeizaam en wisten wij nog niet direct de wedstrijden te winnen ondanks dat wij voetballend goed mee konden komen. Met het winnen van de laatste 3 wedstrijden kunnen wij in de 1ste klasse gaan overwinteren om na de winterstop weer te knallen.

Dit mooie resultaat hebben wij dan ook gevierd met een patatje na de wedstrijd in het sportcafé, aangeboden door onze shirtsponsor software bedrijf Semso. Waarvoor onze dank!

Nadat de jongens het patatje op hebben kunnen zij weer lekker warm naar huis. De komende weken zullen wij nog trainen om daarna tijdens de kerstvakantie winterstop te genieten.

