Jonge Muiters en wethouder trotseren kou om bomen te planten op Laarberg 

GROENLO – De kinderen van BSO De Muiters in Groenlo en wethouder Arjen Schutten hielpen maandagmiddag 12 december groenvoorziener Biljoen en het team van Laarberg met het planten van bomen en struiken op het bedrijventerrein. Laarberg had er een feestje van gemaakt om de aanleg van een grote houtwal te vieren.

Een tijdje geleden moesten er bomen worden gekapt op Laarberg om de kavels in de uitbreidingsplannen te kunnen realiseren. Onder andere ter compensatie van die kap is er gestart met de aanleg van een nieuwe houtwal van maar liefst een half hectare groot, met meer dan duizend bomen en struiken. Directeur Joost Okkema: “Natuur en bedrijf moeten hier in balans blijven. Laarberg ís nu eenmaal een bedrijventerrein, maar moet wel zo groen en duurzaam mogelijk zijn.” In totaal wordt twee keer het aantal vierkante meters groen dat is verwijderd, aangeplant. Tussen de bomen op de houtwal komen lage begroeiing, bloemen en gras.

De kou getrotseerd

Om het aanplanten van de nieuwe houtwal te vieren organiseerde Laarberg op 12 december een boomplant-middag. 32 Kinderen van BSO De Muiters, wethouder Arjen Schutten en het team van Laarberg waren erbij. Jeroen Helming van groenvoorziener Biljoen legde de Muiters iets uit over hoe ze de bomen en struiken moesten planten, waarna ze in groepjes aan de slag gingen. Toen de bomen en struiken in de grond stonden, warmden iedereen – ook de volwassenen – op met chocolademelk, uitgedeeld door het nabijgelegen brandstofstation Kuster Energy.

Omwonenden betrekken

De reden dat de aanplanting op deze manier wordt gevierd, is dat Laarberg het goed vindt dat omwonenden zien wat er speelt op het bedrijventerrein. Wethouder Schutten vond het belangrijk om aanwezig te zijn: “Dit bedrijventerrein draait niet alleen om grote bedrijvigheid, maar ook om lokale ondernemers, duurzaamheid, mens en natuur. Laarberg laat zien dat bedrijvigheid, natuur en recreatie samen kunnen gaan. Dat is ook goed voor alle medewerkers hier; die werken natuurlijk ook liever in het groen.”

Gerelateerd