Grol kampioen na spannende wedstrijd tegen RKZVC JO10-1!!

GROENLO – Afgelopen zaterdag hebben de jongens van JO10-1 de kans hun eerste kampioenschap te pakken. Dit team speelt nu nagenoeg bijna 4 jaar in dezelfde samenstelling met elkaar. In de afgelopen jaren zijn ze er al een aantal keren dichtbij geweest maar telkens niet gelukt. Zou het vandaag dan wel lukken? We weten dat wij vandaag een sterke tegenstander in RKZVC treffen. Zij hebben al hun wedstrijden in dit deel van de competitie gewonnen daar waar Grol een keer gelijk heeft gespeeld tegen Winterswijk. Voor beide teams is er het kampioenschap te behalen, Grol moet winnen.

RKZVC JO10-1 – Grol JO10-1 ( 1-2 ) 2-4

Op het kunstgras van het hoofdveld wordt er onder een fris lente zonnetje om 9:00 uur afgetrapt voor de wedstrijd. Onder toeziend oog van vele ouders en opa’s en oma’s van beide teams zal er gestreden worden voor de winst.

RKZVC begint sterk en neemt direct de aanval. Grol komt direct al goed weg als de bal na een goed schot via de onderkant van de lat terug het veld inspringt. Ondanks dat de jongens gewaarschuwd zouden moeten zijn gaat het een kleine halve minuut later toch mis. Met een goede aanval via het centrum komt de spits van RKZVC vrij voor keeper Tygo die kansloos is op de bekeken schuiver, 1-0 in de 2de minuut. Grol laat zich hierdoor niet van de wijs brengen en probeert nu meer grip op de wedstrijd te krijgen. Grol zoekt de aanval wat uiteindelijk resulteert in een corner. De corner wordt door Floris op maat voor het doel gedraaid en het is de ingelopen Jur die van dichtbij de bal hard tegen het net aan schiet, 1-1 na 4 minuten voetballen. Na deze gelijkmaker golft het spel wat op en neer. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd. Grol weet aanvallend meer druk te zetten wat een aantal corners oplevert. Maar door goed verdedigend werk als ook een aantal goede ingrepen van de doelman van RKZVC kan Grol nog niet tot scoren komen. RKZVC komt er een aantal keren goed uit en het is Tygo die in de 7de minuut een goed schot van RKZVC kan keren. In de 16de minuut komt Grol goed weg als een inzet van RKZVC ternauwernood van de lijn kan worden gehaald. Het is Bram die met een prachtige actie aan de zijlijn zich weet vrij te spelen maar ziet zijn schot gepakt worden door de doelman van RKZVC. Het is net voor de rust als Grol een goede aanval opzet, via Dario, Huub en Bram komt de bal voor het doel. Het is uiteindelijk Huub die in de scrimmage de bal het laatste zetje geeft en hiermee een 1-2 voorsprong op het scorebord zet in de 20ste minuut. Met deze voor Grol mooie voorsprong wordt er gerust. Tijdens de ranja in de rust kunnen de leiders John, Niek en Barry alleen maar met lof spreken hoe de jongens bezig zijn met deze wedstrijd.

De tweede helft begint net zoals de eerste helft is geëindigd, 2 teams die aan elkaar gewaagd zijn waarbij Grol misschien voetballend heel iets beter is. Maar gezien de belangen van deze wedstrijd is het voetbal niet altijd even goed en worden er toch onder de druk aan beide zijden ballen te makkelijk verspeeld. Het is in de 27ste minuut dat Jur goed op doel schiet maar de doelman van RKZVC staat zijn mannetje. RKZVC zet aan maar door goed verdedigend werk van Björn en Floris worden menig aanval tenietgedaan. Grol weet RKZVC terug te dringen en krijgt kleine mogelijkheden maar de verdediging van RKZVC doen goed hun werk. Uiteindelijk is het RKZVC die er in de 35ste minuut via een goed uitgevoerde counter uit kan komen. De spits komt oog in oog te staan met Tygo maar hij weet in 2 instanties knap redding te brengen op de inzetten die de spits krijgt. Tygo weet zo het team volop in de wedstrijd te houden! Grol krijgt meer vertrouwen en probeert uit te lopen wat uiteindelijk in de 40ste minuut lukt. Een goed diep gespeelde bal van Huub wordt door Jur beheerst binnengeschoten, 1-3 in de 40ste minuut. Grol heeft nu grip op de wedstrijd en blijft hard werken om RKZVC geen kansen te geven. Toch is het RKZVC wie nu Grol onder druk weet te zetten. Uiteindelijk is het na goed verdedigend werk dat de bal naar de buitenzijde wordt weggewerkt. Huub geloofd erin en weet de bal binnen te houden en kan zo al counterend naar het doel van RKZVC. Met een bekeken schot laat hij de keeper kansloos en zet hiermee de 1-4 op het scorebord in de 45ste minuut. Het is uit de aftrap van dit doelpunt dat de sterke aanvaller van RKZVC op het middenveld de bal direct op doel schiet en Tygo kansloos laat, 2-4. Wat volgt zijn nog een aantal hectische minuten waarbij RKZVC alle energie erin gooit om de aansluitingstreffer te maken. Grol moet volop aan de bak maar weet overeind te blijven. Een aantal schoten van RKZVC gaan net over of naast waarbij Dario voor de Grol nog een keer de lat raakt. De goed leidende scheidsrechter fluit voor het eind van de wedstrijd. Grol JO10-1 is kampioen en dit mag gevierd worden! De jongens vliegen elkaar in de armen en vieren dit als een echte teamprestatie! Na de penalty’s krijgen de jongens de felicitaties van de spelers van RKZVC en de meegereisde supporters. Namens de ouders worden de jongens op een bal en wat lekkers getrakteerd en de leiders op een geurtje. Na lekker te hebben gedoucht terug naar de sportkantine waar wij door de ouders en kampioensmuziek worden binnen gehaald. Met patat en ranja wordt deze prachtige voetbalochtend als kampioenen afgesloten!

