Grol kansloos onderuit tegen ATC ’65

GROENLO – Lukte het tegen koplopers Bon Boys en NEO eerder deze week wel om voldoende kansen te creëren, tegen ATC ’65, ook een goed voetballende ploeg, kwam Grol er niet aan te pas. In Hengelo was ATC de gehele wedstrijd dominant en de betere. ATC verzuimde om snel op 2 – 0 te komen, waardoor Grol toch nog lang de hoop hield om via een counter gelijk te maken. Grol had twee grote kansen, allebei in de eerste helft, terwijl ATC veel meer kansen had, maar er uiteindelijk maar twee van wist te benutten: eindstand: 2 – 0. Hierdoor is de kans voor Grol op nacompetitie verkleind, maar nog steeds aanwezig.

Grol begon zonder de geblesseerde Eduardo de Sousa Cavalcante, daarvoor in de plaats speelde Thomas Porskamp. Ook Siebe Lantink, terug van een bleussure, begon sinds lange tijd weer in de basis. Ondanks dat snel duidelijk was dat ATC ’65 over een hele leuke voetballende ploeg beschikt, bleef Grol lang in de wedstrijd. De eerste kans was voor ATC, een schot voorlangs werd door Thomas Porskamp tot hoekschop verwerkt. De volgende kans was voor Grol, een mooie aanval over links met Max de Vries, Mick Wissink en Tycho Riteco, resulteerde in een schietkans voor Tycho, maar de bal werd van de lijn gehaald. Op het middenveld lieten Mick Wissink en Tiem Rots enkele goede acties zien, maar dit resulteerde niet in gevaar. Aan de andere kant moest Nick Oude Luttikhuis al flink aan de bak om een achterstand te voorkomen. ATC speelde de bal goed rond en kwam te gemakkelijk tot aan de 16-meter van Grol. Na een half uur spelen resulteerde dit in de 1 – 0: een laag schot van de vrijstaande linksbuiten krulde naar de tweede paal en werd daar door Gilian Wilms binnengetikt. Een minuut later al weer schoot ATC op de lat na onnodig balverlies van Max de Vries.

Ondanks de grote druk en dreiging van ATC, leek Grol dan toch, tegen de verhouding in, op gelijke hoogte te komen. Luc Berentsen speelde zichzelf mooi vrij, maar schoot daarna te nonchalant in en de bal belandde op de voeten van de keeper. Daarna kreeg ATC nog vier hele goede kansen om de voorsprong verder te vergroten, maar Nick voorkwam dit, of ATC schoot naast en over. Grol ging derhalve rusten met een 1 – 0 achterstand.

Na rust was het spelbeeld niet anders. ATC bleef de dominante ploeg en Grol moest hopen op een counter of fout aan ATC kant, dat er echter niet kwam. Na een uur spelen werd Tiem Rots na een fraaie dribbel en één-tweetje met Luc in de 16-meter ten val gebracht en Grol claimde een penalty, maar de scheidsrechter beoordeelde dit, waarschijnlijk terecht, als te licht. Eén minuut later ging een ATC speler in de 16-meter van Grol tegen de grond, maar ook hier werd geen penalty uitgedeeld door de goed leidende scheidsrechter Angenent.

Na een uur spelen valt dan toch de onvermijdelijke 2 – 0. De spits van ATC slalomt zich door de verdediging van Grol en Koen Beuting kan vrij inschieten. Daarmee was de wedstrijd gelopen. Grol krijgt nog twee mogelijkheden via kopballen van Thomas Porskamp en Luc Berentsen uit een hoekschop, maar deze gaan naast. De moeilijkste bal voor de ATC keeper komt van zijn eigen verdediger die in zijn eigen bovenhoek kopt, maar deze wordt vakkundig tot hoekschop getikt. ATC krijgt nog enkele kansen maar weet niet meer te scoren. Thiemo Wessels maakte aan Grolkant nog een goede invalbeurt, maar kon de wedstrijd ook niet meer laten kantelen.

Een terechte nederlaag voor Grol, en de derde intense wedstrijd binnen een week was blijkbaar te veel voor dit team. Komende zondag speelt Grol thuis tegen Barbaros en zal de resterende drie wedstrijden moeten winnen om nog kans op nacompetitie te houden. Bovenin won NEO van Bon Boys en lijkt op de titel af te stevenen, al hoe wel aankomende zondag NEO bij het sterk spelende en de nieuwe nummer twee Achilles’12 op bezoek moet. Het blijft nog spannend in de 2e klasse J.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

30e min. 1 – 0 Gilian Wilms

64e min. 2 – 0 Koen Beuting

Scheidsrechter: Raymond Angenent

Geel: Thomas Porskamp en Rico Lammerdink van Grol

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikkhuis, Max de Vries, Ramon Landewers (68. Sem Brummelaar), Thomas Porskamp (68. Thiemo Wessels), Mike Kempers (81. Mart Zieverink), Rico Lammerdink, Tiem Rots, Luc Berentsen, Siebe Lantink (68. Wouter Rexwinkel), Tycho Riteco en Mick Wissink.

Programma

Zondag 22 mei 14.30 uur Grol – Barbaros

Zondag 29 mei 14.00 uur SDC ’12 – Grol

Maandag 6 juni 14.00 uur Grol – Vogido

Uitslagen 2J

ATC ’65 – Grol 2 – 0

FC Suryoye – Lemelerveld 1 – 0

Vogido – Schalkhaar 1 – 2

SDC ’12 – Achilles ’12 1 – 3

Eilermark – BWO 2 – 6

NEO – Bon Boys 3 – 2

Barbaros – Wijhe ’92 4 – 3

Stand 2J

1. NEO 23 – 51

2. Achilles ’12 23 – 46

3. Bon Boys 23 – 45

4. Grol 23 – 39

5. Schalkhaar 23 – 35

6. ATC ’65 23 – 35

7. Eilermark 23 – 34

8. FC Suryoye 23 – 33

9. BWO 23 – 31

10. SDC ’12 23 – 28

11. Lemelerveld 23 – 27

12. Wijhe ’92 23 – 24

13. Barbaros 23 – 17

14. Vogido 23 – 15

Stand bovenaan in Periode 3

1. NEO 6 – 16

2. ATC ’65 6 – 13

3. Achilles ’12 6 – 13

4. Grol 6 – 11

