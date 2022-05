Op 28 mei gaat de Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten-Dinxperlo-Wisch) op excursie naar de IJssellinie in Olst. Niet-leden van ADW zijn ook van harte welkom om mee te gaan.

We vertrekken op 28 mei om 09.00 uur vanuit Varsseveld, bij de sporthal (Van Pallandtstraat 4). Allereerst worden we om half elf in Olst ontvangen met koffie met huisgemaakt gebak op kasteel De Haere. Daarna volgt de excursie naar de verdedigingswerken, die stammen uit de tijd van de Koude Oorlog in de jaren vijftig. Deze variëren van sluizen en kazematten tot bunkers. Wel dient u goed ter been te zijn voor de excursie.

De verdedigingswerken stammen uit de periode 1950-1968 en vormen een NAVO-verdedigingslinie. De Nederlandse regering besloot om grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water te zetten, als de Sovjet-Unie en haar bondgenoten aan een opmars zouden beginnen richting Nederland. Tot eind 1990 was de IJssellinie strikt geheim.

Na de excursie bij de verdedigingswerken rijden we langs de IJssel naar Zwolle en steken daar de rivier over om de werken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld te bekijken. Deze zijn gebouwd in het kader van Ruimte voor de Rivier, om in te spelen op hoog water. Daarna krijgen we een buffet aangeboden op de IJsseldijk bij Bijsterbosch in Welsum. Vervolgens rijden we via Deventer terug naar Varsseveld.

De kosten voor deze excursie bedragen € 52,50 euro (=kostprijs) per persoon.

Dit is inclusief de bus, koffie met gebak, dinerbuffet en de excursie naar de verdedigingswerken. Een lunchpakket dient u zelf mee te nemen.

U kunt uw opgave naar René Luijmes mailen of bellen. Als u vragen hebt over deze excursie of dieetwensen, dan kunt u contact opnemen met: email: rene_luijmes@kpnmail.nl of tel: 06-12927664

