Achterhoekse jeugd bouwt zelf 3D printer als stimulans voor techniek

ACHTERHOEK – Circa 75 jongeren in de leeftijd van 9 tot 15 jaar zijn (verder) enthousiast geraakt voor Techniek dankzij het 3D printer project Achterhoek. Op zeven locaties in de Achterhoek bouwden zij met hulp van totaal 25 vrijwillige trainers uit de technieksector werkende 3D printers. Vrijdagavond 13 mei is het bouwtraject feestelijk afgesloten voor de jongeren, in bijzijn van hun ouders en trainers, met de uitreiking van een welverdiend certificaat. Boardlid 8RHK ambassadeurs Arthur Jansen: “Het is enorm belangrijk voor de sector in de Achterhoek dat jongeren warm lopen voor moderne Techniek. Hoe kan dat beter dan het resultaat van eigen vernuftig technisch sleutelen in handen te hebben? Jeugdprojecten als deze zijn goud waard voor onze toekomst.”

De jeugdige bouwers toonden allemaal hun vaardigheid in bouwen én in producten bedenken en ontwerpen die uit een 3D printer kunnen rollen. Tot het vervolgens daadwerkelijk printen toe met veel producten zelfs in twee kleuren, wat een kunst op zich is. Een voorbeeld daarvan is de houder van de Achterhoekse tegel, die de groep 3D printer project Achterhoek eerder dit jaar ontwierp en vervaardigde bij de uitgifte van de eerste tegels. Jongeren ontvingen vol trots hun certificaat, de Achterhoek tegels werden tijdens de afsluitingsavond uitgereikt aan de vrijwilligers als dank voor hun inzet.

Oorsprong

Het project 3D printer Achterhoek startte oorspronkelijk in Winterswijk en is in 2019 op initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) uitgerold over de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Doetinchem, Ulft, Varsseveld en Winterswijk). Dit seizoen werd ook Groenlo/Lichtenvoorde verwelkomt als 7e groep/locatie. Het project kon opstarten dankzij samenwerking met 8RHK ambassadeurs en andere sponsoren.

Vervolg in 2023

Om nog meer jeugd te betrekken bij Achterhoekse techniek, start in januari 2023 een nieuwe groep van circa 70 jongeren in minimaal zeven plaatsen. Meer informatie over aanmelden volgt dit najaar.

