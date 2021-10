Grol laat punt uit handen glippen

Deel dit bericht













WIJHE / GROENLO – Op zondag 10 oktober reisde Grol af naar Wijhe. Wijhe ’92 stond met twee verloren wedstrijden onder aan. Grol stond in de middenmoot met één overwinning en één nederlaag. Het werd een slechte wedstrijd, met onrustig voetbal en veel balverlies en daardoor werd het een onsamenhangend geheel, aan beide kanten. Wijhe scoorde uit een vrije trap de 1 – 0. In blessuretijd kwam Grol door een doelpunt van Luc Berentsen toch nog langszij: 1 – 1. Een punt leek gered, maar Grol liet zich, net als vorig week, weer verrassen: Wijhe tikte na een fout van de Grolkeeper de 2 – 1, en daarmee de winnende, binnen.

Grol begon met Luc Berentsen weer in de basis. Tycho Riteco en Eduardo de Sousa Cavalcante deden niet mee. Tiem Rots begon niet helemaal fit aan de wedstrijd en viel na een half uur uit. Nick Oude Luttikhuis was deze wedstrijd aan de beurt om te keepen in plaats van Wessel Baarslag. De eerste kans van de wedstrijd was voor Grol en wel voor Luc Berentsen. Hij werd diep gestuurd, maar schoot tegen de uitgekomen keeper van Wijhe. Daarna was het spel voor Wijhe. Wijhe stoorde vroeg en verhinderde daarmee de opbouw van Grol. Grol kwam daardoor niet in het spel, en speelde te vaak de bal op goed geluk naar voren. Andersom mocht Wijhe rustig opbouwen tot aan de middenlijn. De keepers hoefden verder in de eerste helft eigenlijk niet in actie te komen. Het publiek had daardoor, behalve van het zonnige weer, weinig te genieten. Vlak voor rust kreeg Grol onverwachts toch nog een kans. Een hoge voorzet bij de tweede paal ging via het hoofd van Wouter Rexwinkel net naast.

De tweede helft leek veel op de eerste helft, alhoewel Grol meer op de helft van Wijhe kwam te spelen. Maar door teveel balverlies en onrustig spel leverde dit vooralsnog geen kansen op. In de 70e minuut kreeg Wijhe een vrije trap op de punt van de 16-meter. De muur stond blijkbaar niet goed, want het schot ging langs de muur, mede door verwarring in de verdediging, bijna door het midden het doel in: 1 – 0. Even later schoot Wijhe een vrije schietkans gelukkig voor Grol hoog over. Naast deze kansen heeft Grol eigenlijk niet veel weggegeven. Dit was mede te danken aan het goede verdedigende kopwerk van aanvoerder Mart Willemsen. Tien minuten voor het einde kwam Siebe Lantink, speler van Grol 2, er in en mocht zijn debuut in Grol 1 maken. De wissels gaven Grol toch wat energie, want een paar minuten later had Grol de grootste kans van de wedstrijd: een poeier van Roel Bruins met links kaatste via de vuisten van de keeper terug het veld in, Luc Berentsen bracht de bal vervolgens weer voor over de keeper en Titus Hoffman leek de bal van dichtbij voor het intikken te hebben, maar zijn intikker ging miraculeus over. Daarna werd er niet meer goed gevoetbald en flipperde de bal door de lucht van de ene naar de andere partij.

In blessuretijd, in wat de laatste aanval leek, werd de ingevallen Tygo ten Bulte over rechts weggestuurd door de ingevallen Mart Zieverink. De lage voorzet van Tygo werd door Luc Berentsen bij de eerste paal knap binnengetikt: 1 – 1. Een punt, het maximale vandaag, leek daarmee gered. Maar het liep helaas anders. Grol bleef op de aanval en de winst spelen, in plaats van het punt te consolideren, ten minste zo leek het. Daardoor kreeg Wijhe echter nog een kans. Een hoge bal bij de tweede paal werd door Nick Oude Luttikhuis niet goed verwerkt, waardoor Bas Heutinck, inderdaad de zoon van assistent-trainer Jos Heutinck, de winnende kon aantekenen. Na vorige week, andermaal een domper voor het team van William Krabbenborg.

Het team zal komende week zijn rug moeten rechten. Dinsdag speelt Grol voor de Achterhoekcup thuis tegen DVC ’26 uit Didam. Aanvang 20.00 uur. Aankomende zondag staat de thuiswedstrijd tegen ATC ’65 op het programma. Aanvang 14.30 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

69e min. 1 – 0: Max Kiekebosch

92e min. 1 – 1: Luc Berentsen

94e min. 2 – 1: Bas Heutinck

Scheidsrechter: dhr. Illian Groothuismink

Geel Grol: Roel Bruins, Luc Berentsen en Tygo ten Bulte.

Opstelling Grol: Nick Oude Luttikhuis, Ramon Landewers, Mart Willemsen, Max de Vries (83. Siebe Lantink), Mike Kempers, Rico Lammerdink, Wouter Rexwinkel (83. Mart Zieverink), Roel Bruins, Luc Berentsen, Tiem Rots (30. Tygo ten Bulte) en Mick Wissink (60. Titus Hoffman).

Uitslagen 2J

Wijhe ‘92 – Grol 2 – 1

Achilles ’12 – Vogido 5 – 0

Bon Boys – Schalkaar 0 – 1

FC Suryoye – SDC ’12 1 – 4

ATC ’65 – Eilermark 1 – 0

Barbaros – NEO 0 – 2

BWO – Lemelerveld 0 – 2

Stand 2J

NEO 3 – 9

2. Achilles ’12 3 – 7

3. Schalkhaar 3 – 6

4. Bon Boys 3 – 6

5. Eilermark 3 – 6

6. SDC ’12 3 – 6

7. ATC ’65 3 – 6

8. Lemelerveld 3 – 4

9. Grol 3 – 3

10. Wijhe’92 3 – 3

11. BWO 3 – 3

12. Barbaros 3 – 1

13. Vogido 3 – 1

14. FC Suryoye 3 – 0

