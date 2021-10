HV Grol E1 – DFS Arnhem

Deel dit bericht













Zondag 10 oktober speelden de meiden van de E-jeugd een thuiswedstrijd tegen DFS Arnhem. Voor de meeste meiden was het heel vreemd om na zo’n lange tijd weer in de eigen sporthal te staan voor een echte handbalwedstrijd. Vorig seizoen werd de competitie al zo snel stil gelegd, dat ze als team nog maar 1 keer eerder een echte thuiswedstrijd hebben gespeeld voor eigen publiek. Een aantal meiden keek dan ook met grote ogen naar de volle tribune met enthousiaste ouders en andere fans.

Nadat de meiden vorige week een heel pittige uitwedstrijd hadden gespeeld en flink hadden verloren, moesten ze zich vandaag herpakken en vol goede moed beginnen. Ze hadden al snel door dat de tegenstanders geen wisselspelers hadden en niet zo groot waren als de week ervoor, dus ze konden ook echt enthousiast beginnen aan de wedstrijd.

De eerste helft stond Nina in het doel en dankzij heel wat perfecte reddingen van deze keepster, kwamen de meiden al snel op voorsprong. In het begin moesten de meiden even wennen aan het gooien op goal, veel ballen kwamen op de paal, lat of keeper. Maar gelukkig konden ze ook het doel vinden en scoorden Do en Rosa de eerste doelpunten voor ons team. Isis de R. stond in het midden lekker te verdedigen en kon er zo voor zorgen dat er niet vaak gegooid kon worden. De ruststand was 9-2 in het voordeel van Grol.

De tweede helft stond Isis van B. in het doel, ze vond het heel spannend maar ook zij heeft heel goed haar mannetje gestaan in het doel. Gelukkig stonden Reza en Celize goed te verdedigen achterin. Dankzij een aantal mooie onderscheppingen van de bal konden Nina en Jente allebei een keer een mooie een break-out lopen om het doelsaldo op te hogen. De meiden speelden goed samen, brachten de bal snel op en konden de vrije speelster vinden aan de cirkel met als resultaat een mooie overwinning met 20-9.

Volgende week zondag spelen de meiden weer een uitwedstrijd, maar zondag 31 oktober kan iedereen de meiden weer aanmoedigen om 9.30 in sporthal Den Elshof, ze spelen dan tegen Minerva uit Gaanderen.

