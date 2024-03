Grol moet een desastreuze nederlaag incasseren 

GROENLO – Op het sportpark Den Elshof in Groenlo moest de hoofdmacht van S.V. Grol afgelopen zondag een smadelijke nederlaag incasseren tegen het eerste team van Stevo uit Geesteren. Ging het visitekaartje van de Groenlose club, deze keer zonder de geblesseerde spelers Tiem Rots, Kjel Riteco en Thiemo Wessels, bij rust nog dik verdiend met 2-1 aan de leiding, de wedstrijd eindigde in een meer dan teleurstellende 2-3 nederlaag. Na afloop heerste er derhalve een eigenlijk niet te omschrijven downstemming in het Grolkamp en dat zowel bij de totale spelersgroep als bij het begeleidingsteam met voorop trainer/coach Philip Agteres. Werd in de eerste helft van de competitie de uitwedstrijd tegen Stevo, en dat op het sportpark De Peuverweide in Geesteren, met een 1-2 overwinning afgesloten, ditmaal ging het in het onderlinge treffen met name in de tweede helft bij Grol op alle fronten fout.

Zoals gezegd, was het spel van de Grolbrigade in het eerste bedrijf van dien aard, dat iedereen er rekening mee hield dat Grol de kostbare drie punten in huis zou houden. Grol begon goed aan de wedstrijd, waarvoor redelijk veel publiek naar Den Elshof was gekomen. Dit laatste geeft nog weer eens aan dat Grol wat betreft het spelen van competitiewedstrijden op de zondag veel meer publiek trekt dan op de zaterdag. In het eerste halfuur wist Grol zich diverse kansen te creëren. Daarbij waren het met name topscorer Luc Berentsen en stormram Tycho Riteco, die al dan niet aangestuurd door de rest van het team kansen kregen om Grol vroegtijdig op voorsprong te zetten. In de 35e minuut was het wel raak toen Luc Berentsen een door Wouter Pillen uitstekend genomen hoekschop binnenkopte: 1-0. De tweede treffer viel in de 43e minuut en kwam via een snelle aanval op naam van Tycho Riteco. Het is vervolgens aan het totale team te wijten dat Stevo in de resterende twee minuten via Mick Velthuis nog voor de aansluitingstreffer kon zorgen: 2-1. In dit geval een tegendoelpunt dat Stevo extra, tevens dankbare inspiratie gaf om er in de tweede helft massaal de schouders onder te zetten richting een op de loer liggende zege!

Dit laatste had voorkomen kunnen worden, ware het niet dat Luc Berentsen in de 53e minuut een sublieme rush van Siebe Lantink met een snoeihard schot verlengde, waarbij de bal via de onderkant van de lat weer in het speelveld belandde. Het was vervolgens Stevo dat hieruit extra inspiratie putte en in de 66e minuut via Roy Wigger, daarbij geholpen door een verdedigingsfout van de Grol-achterhoede de 2-2 stand op het scorebord liet aantekenen. En daar bleef het niet bij. Terwijl invaller Jordy Schutten dicht bij de realisatie van een 3-2 voorsprong had kunnen zorgen, was het in de 87e minuut andermaal Roy Wigger, die voor een 2-3 voorsprong zorgde en daarmee Stevo aan de eindoverwining hielp.

Bij Grol is het nu zaak om alle voetbalneuzen weer dezelfde kant op te krijgen, zodat er zaterdag a.s. met een goed gevoel de reis naar SVZW in Wierden kan worden gemaakt om daar een hopelijk goed resultaat te boeken!

Opstelling Grol tegen Stevo:

Doel: Nick Oude Luttikhuis;

Achter: Kaj Riteco, Mart Willemsen, Wouter Pillen en Roel Bruins;

Midden: Mark Hietland, Rico Lammerdink en Titus Hoffman (76e Jordy Schutten);

Voor: Siebe Lantink, Luc Berentsen en Tycho Riteco.

Arbitraal trio

Scheidsrechter: Nick Lammers;

Neutrale assistent-scheidsrechters: Roy Biharie en Rcharison Wieskamp.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

35e min. 1-0 Luc Berentsen

43e min. 2-0 Tycho Riteco

45e min. 2-1 Mick Velthuis

66e min. 2-2 Roy Wigger

87e min. 2-3 Roy Wigger

Gele kaart

Jan Wesselink Stevo.

Uitslagen 1e KLASSE H

Grol – Stevo 2-3

NEO – SVZW 1-0

WHC – RKZVC 1-0

Dalfsen – DOS ’37 0-2

Hulzense Boys – Achilles ’12 0-1

DZC ’68 – Sparta E. 1-1

FC Winterswijk Vrij

Stand 1e KLASSE H

WHC 16 – 43

DZC ‘68 16 – 33

NEO 16 – 33

FC Winterswijk 15 – 26

SVZW 15 – 25

Sparta E. 16 – 22

Hulzense Boys 16 – 21

Achilles ‘12 16 – 21

Grol 16 – 17

DOS ’37 15 – 16

Stevo 15 – 13

RKZVC 16 – 12

Dalfsen 16 – 2

Vervolgprogramma Grol 1

Zaterdag 16 maart 2023: SVZW – Grol

Zaterdag 23 maart 2023: Grol – DOS ’37

Zaterdag 30 maart 2023: Inhaal- en bekerprogramma.

