Spannende uitslagen bij teams HCW

WINTERSWIJK – Afgelopen zondag kwamen veel handbalteams van HCW in actie tegen hun tegenstanders. De uitslagen waren wisselend met enkele spannende wedstrijden tot de laatste minuut.

HCW Heren 1:

De HCW Heren 1 begonnen vol vertrouwen aan hun thuiswedstrijd tegen HV Quintus. Met Noah op de bank vanwege een blessure, maar met de toevoeging van nieuwkomer Mike begon HCW het spel goed. Al snel werd er door HCW twee keer gescoord vanuit de linkerhoek. De aanvallen werden scherp uitgevoerd, wat resulteerde in een mooie voorsprong aan het einde van de eerste helft, 14-8. Na de rust begon Quintus echter terug te vechten, terwijl HCW worstelde om hun aanvallen te voltooien. Ondanks de druk hield HCW vast aan hun voorsprong, maar met nog tien minuten te spelen, kwam Quintus gevaarlijk dichtbij. De spanning steeg en de gemoederen raakten verhit, maar HCW bleef vastberaden. Een snelle actie van Wesley in de laatste seconden voorkwam gelukkig een gelijkmaker voor Quintus, wat resulteerde in een nipte overwinning voor HCW met 17-16.

HCW Dames 2:

De dames van HCW 2 stonden ook voor een uitdagende wedstrijd tegen Ha Stu’s Dames 3. De eerste helft was een gelijkspel, waarbij beide teams hun eigen spel speelden en elkaar nauwlettend in de gaten hielden. Ook in de tweede helft bleef de wedstrijd spannend, met Ha Stu die een kleine voorsprong behield. Maar de dames van HCW bleven vechten en slaagden erin om de stand in evenwicht te brengen tot het laatste fluitsignaal. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijkspel van 14-14.

HCW Dames 1:

Voor de HCW Dames 1 stond een thuiswedstrijd tegen de dames van Erix1. Zij konden zichzelf, en natuurlijk het publiek, vandaag wel belonen met een overwinning en dus de eerste punten in dit seizoen? Erix staat 2 plekken boven HCW, dus het was zeker mogelijk. HCW begint de eerste helft sterk en staat op een gegeven moment met 8-5 voor! Ook in de rust staan ze nog voor met 11-9. In de tweede helft moest HCW fel blijven maar helaas ging het de in het eerste gedeelte van de tweede helft mis. HCW kwam met 11-15 achter te staan. Gelukkig konden ze de knop weer omzetten en maakte Tessa Beusink de aansluitingstreffer, 16-17. Alles was nog mogelijk. Echter wisten zij niet gelijk te komen en dus ook geen winst voor de dames van HCW. Eindstand was 20-22 in het voordeel van HV Erix1.

