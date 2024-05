Grol pakt laatste strohalm voor klassebehoud

GROENLO – In een spectaculair duel, ten aanschouwen van een talrijk publiek, heeft Grol de laatste strohalm gepakt voor klassenbehoud in de eerste klasse van de KNVB. Op het sfeervolle sportpark Den Elshof was aan alles en iedereen te zien en te horen dat er sprake was van een wedstrijd, waarbij er voor beide ploegen veel op het spel stond. Met ondersteuning van een kleurrijk vuurwerk, afgeschoten door de altijd bijzonder enthousiaste Supportersclub van Grol, werd er invulling gegeven aan een duel, waarbij door beide teams gebruik werd gemaakt van alle denkbare ingrediënten. Dit laatste was van toepassing op het totale wedstrijdverloop, waarbij Grol na 45 minuten ging rusten met een pijnlijke 0-1 achterstand en vervolgens de veel kracht kostende partij voetbal na 90 minuten wist af te sluiten met een puike 3-1 overwinning.

De equipe van trainer/coach Philip Agteres, bijgestaan door zijn assistenten, heeft derhalve de succesvolle einduitslag met name te danken aan de aan de dag gelegde teamprestatie. In alle linies werd gedurende de volle 90 minuten alles uit de kast getrokken ten faveure van een goed eindresultaat. Een en ander verdient niet alleen een groot compliment, maar moet tegelijkertijd worden aangegrepen voor het succesvol afwerken van het eindtraject met behoud van het klassenbehoud als einddoel. Dat traject gaat in het komende weekend van start met de uitwedstrijd tegen SC Woezik in Wijchen. Hert is nog niet bekend of deze wedstrijd op zaterdag dan wel op zondag zal worden gespeeld.

Winst behaald dankzij een spectaculaire tweede helft

De wedstrijd tegen Hulzense Boys ging in het eerste kwartier van start met diverse doelkansen over een weer. Grol had daarbij de nodige pech bij de afronding van de zogenoemde tweede bal. Daar wist de in Nijverdal gehuisveste tegenstander na 26 minuten van te profiteren. Het was daarbij Sander Kamphuis, die voor een fortuinlijke 0-1 voorsprong zorgde. Als gevolg van deze tegenvaller werd Grol nog eens extra wakker geschud. Dit kwam mede tot uiting bij een aantal verrassende acties van ‘Voetballer van het jaar’ Tycho Riteco, die na enkele rushes het geluk niet mee had om Grol de gelijkmaker te bezorgen. Het siert vervolgens de Grolequipe dat dat men, voorzien van extra frisse inspiratie, uit de kleedkamer kwam om een succesvolle invulling te geven aan een spannend en spectaculair tweede bedrijf van een boeiend voetbalduel. Hierbij was het middenvelder Tiem Rots die voor twee fraaie doelpunten zorgde en daarbij een 1-1 stand alsmede een 3-1 eindstand liet aantekenen. Daarbij niet onvermeld latende dat topscorer Luc Berentsen tussentijds met een fraaie goal de 2-1 voorsprong voor zijn rekening nam.

Al met al een verdiende overwinning voor de Grolequipe, die onder het oog van onder anderen vele RKZVC-supporters, waaronder hoofdtrainer Arjen Nijman uit Lichtenvoorde, in het nieuwe seizoen 24-25 aan het trainersroer bij Grol staande, zich opmaakt voor de nacompetitie met als doel behoud van het eerste klasse-schap!

Scoreverloop:

27e min. 0 – 1 Sander Kamphuis

53e min. 1 – 1 Tiem Rots

58e min. 2 – 1 Luc Berentsen

66e min. 3 – 1 Tiem Rots

Scheidsrechter:

Delphin de Graaf uit Harderwijk

Gele kaarten:

Luc Berentsen, Mark Hietland en Kjell Riteco van Grol en Aron Pouls, Leco Bruinsman en Daan Loeve van Hulzense Boys

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Yaluca Meusert, Sem Brummelaar (50. Kaj Riteco), Kjell Riteco, Rico Lammerdink, Mark Hietland, Luc Berentsen, Tiem Rots (82. Titus Hoffman), Tycho Riteco, Siebe Lantink (78. Jordy Schutten) en Max de Vries.

Uitslagen 1H

Grol – Hulzense Boys 3 – 1

WHC – DZC ’68 1 – 0

Dalfsen – Sparta E. 0 – 8

SVZW – FC Winterswijk 1 – 2

DOS ’37 – Stevo 1 – 2

NEO – Achilles ’12 2 – 5

RKZVC vrij

Stand 1H

WHC 24 – 58 (Kampioen)

2. DZC ’68 24 – 47 (Nacompetitie voor promotie, neemt 1e periodekampioenschap van WHC over)

3. NEO 24 – 43

4. FC Winterswijk 24 – 43

5. SVZW 24 – 39

6. Achilles ’12 24 – 39

7. Sparta E. 24 – 37

8. Stevo 24 – 32 (Nacompetitie voor promotie, 2e periodekampioen)

9. DOS ’37 24 – 28 (Nacompetitie voor klassebehoud)

10. Hulzense Boys 24 – 27 (Nacompetitie voor klassebehoud)

11. Grol 24 – 21 (Nacompetitie voor klassebehoud)

12. RKZVC 24 – 20 (Gedegradeerd)

13. Dalfsen 24 – 6 (Gedegradeerd)

