Grol start 2020 met overwinning

GROENLO – Na twee overwinningen in oefenduels tegen Witkampers en Lochem stond op 26 januari weer de eerste competitiewedstrijd voor 2020 op het programma. Uit naar nummer drie van de ranglijst MVV ’29 in Mariaparochie/Harbrinkhoek.

Grol moest het doen zonder de geschorste Mart Zieverink. En het werd een lastige wedstrijd voor Grol op het hobbelige natuurgrasveld en tegen een gedreven tegenstander. Van goed combinatie voetbal was geen sprake. Het spel kenmerkte zich vooral door heel veel persoonlijke duels, en veel appelleren door het hele MVV ’29 team voor bijna alle spelsituaties.

De beste kansen in de eerste helft waren voor MVV, dat over gevaarlijke en snelle buitenspelers beschikte. Een laag schot van de linksbuiten werd goed door Wessel Baarslag gepareerd. En een schot laag voorlangs werd bij de tweede paal op de paal geschoten. Grol kwam daarbij goed weg. De eerste echte kans voor Grol kwam pas vlak voor rust. Een voorzet van links van Wouter Rexwinkel, werd door Luc Berentsen met de borst klaar gelegd voor Tycho Riteco op de 16 meter, die de bal bekeken strak laag in de hoek wist te knallen: 0 – 1. Op slag van rust leek Luc Berentsen uit een voorzet van Tycho de tweede treffer te scoren, maar arbiter Leushuis keurde het doelpunt af. Waarom was niet geheel duidelijk voor de meegereisde Grol supporters. Ruststand derhalve 0 – 1.

In de tweede helft deed MVV er alles aan om gelijk te komen. Het spel speelde zich vooral af op de helft van Grol. Grol kon daardoor niet lekker opbouwen en werd het spel zeer onrustig. MVV kreeg echter geen echte kansen meer, alhoewel het soms erg druk en rommelig was in het 16 meter gebied van Grol. Veel ingebrachte ballen werden weggekopt door Thomas Porskamp die een hele goede wedstrijd speelde en zijn direkte tegenstander overklaste.

Na een uur spelen leek Roel Bruins dan uiteindelijk de tweede treffer te scoren na een kluts op de 5 meter lijn. Ook dit doelpunt werd afgekeurd, volgens alle Grol aanhangers onterecht. De assistent van MVV was de enige die hier buitenspel had geconstateerd. Daarna had Grol nog een paar goede kansen: Roel Bruins schoot in vrije positie over, een schot van Tycho Riteco werd door de MVV keeper uit de hoek getikt en de ingevallen en vrijgespeelde Mick Wissink wist de bal niet goed te raken.

Leushuis liet nog zes minuten extra doorspelen en MVV wist daarin nog het nodige gevaar te stichten, maar Grol werkte hard en hield gelukkig stand en wist daarmee de 0 – 1 over de streep te trekken. Een zwaarbevochten overwinning en een mooi begin van de tweede seizoenshelft.

Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen DSVD uit Deurningen op het programma. Aanvang 14.30 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

39e min. 0 – 1 Tycho Riteco

Geel/Rood: geen

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers, Thomas Porskamp, Mart Willemsen, Michel Kamphuis, Myron Baten, Dudu, Roel Bruins, Wouter Rexwinkel, Luc Berentsen en Tycho Riteco (60. Mick Wissink).

Scheidsrechter: André Leushuis

Uitslagen 3A

MVV ’29 – Grol 0 – 1

DSVD – RSC 3 – 2

Avanti W. – Luctor et Emergo 3 – 0

LSV Lonneker – Reutum 0 – 6

Borne – WVV ’34 1 – 1

TVO – Saasveldia 3 – 1

Losser – De Tukkers 0 – 2

De Tukkers – Avanti W. 1 – 2 (gespeeld op 19 januari)

Stand 3A

Grol 13 – 33 Reutum 13 – 31 Avanti W. 14 – 27 MVV ’29 13 – 24 De Tukkers 14 – 22 WVV ’34 13 – 20 TVO 13 – 19 Saasveldia 13 – 18 Luctor et Emergo 13 – 17 DSVD 13 – 14 Borne 13 – 11 LSV Lonneker 13 – 11 Losser 13 – 10 RSC 13 – 6