Jeugd slaat z’n slag bij Winterdrums

WINTERSWIJK – Deze zondagmiddag 26 januari stond Theater De Storm in het teken van Slagwerkfestival Winterdrums. Van tevoren werd aangekondigd dat de jeugd deze keer in de schijnwerpers werd gezet.

Ook dit jaar was het uitstekend bezochte Winterdrums goed voor een enorm afwisselend programma. De toeschouwers genoten op diverse plekken van het mooie aanbod en liep heen en weer tussen de foyer, de theaterzaal en de feestzaal. Concordia Beltrum liet horen slagwerk in de gehele breedte aan te kunnen en zal in 2020 deelnemen aan de Open Nederlandse Slagwerkkampioenschappen in Barneveld. Crescendo Ratum begon bedrieglijk lieflijk, ging vlekkeloos over naar crescendo en liet zien dat je met hele simpele attributen uitstekend slagwerk kunt maken. Kortom; voor ieder wat wils.

De jeugd bleek sterk vertegenwoordigd in het programma. Voor de jeugdslagwerkgroep van Excelsior was de foyer een maatje te klein. Snuffle 2 gaf met Blue Barrels en Afrikaans slagwerk hun visitekaartje af en Snuffle 1 bleef niet achter met hun spektakel! De ritmische Rakkers deden hun naam eer aan. Zij lieten zien dat een flinke dosis humor het spreekwoordelijke dekseltje op het potje kan zijn bij strak slagwerk. Ook de jeugdslagwerkgroep van Volharding Huissen wist de toeschouwers naar de foyer te trekken.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar