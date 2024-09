Grol uitgeschakeld voor de beker

GROENLO – In de laatste poulewedstrijd trad Grol 1 in Haaksbergen aan tegen 1e klasser Bon Boys 1 voor de laatste poulewedstrijd in het bekertoernooi. Na een nederlaag en een overwinning had Grol in theorie nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. De praktijk bleek helaas anders.

De eerste vijf minuten van de wedstrijd waren voor Bon Boys met een aantal goede kansen. Toch wist Grol geheel onverwacht in de 6e minuut op voorsprong te komen door een doelpunt van Tycho Riteco die de bal op een presenteerblaadje kreeg van een verdediger van Bon Boys.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

In het vervolg van de eerste helft was Bon Boys duidelijk de betere ploeg. Grol werd op eigen helft vastgezet, maar ondanks de vele kansen kwam pas in de 36e minuut de gelijkmaker. Kort voor rust scoorde Bon Boys nogmaals waardoor de stand op 2-1 kwam. In blessuretijd scoorde Tiem Rots nog, maar helaas vanuit buitenspelpositie.

Dit was voor Grol eigenlijk het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Bon Boys liet Grol alle hoeken van de eigen speelhelft zien en de eindstand van 5-1 was bepaald niet geflatteerd. Bon Boys was in deze wedstrijd duidelijk een maatje te groot. Gezien de voorgaande oefen- en bekerwedstrijden mag Grol toch vertrouwen op een goed begin van de competitie.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.