Grol verliest in een prachtig voetbalgevecht van AZSV.

GROENLO – Grol 3 speelde afgelopen weekend een thuiswedstrijd tegen de nummer 5 van de ranglijst, AZSV 7. Ondanks de herfstachtige weersomstandigheden, die weinig publiek aantrokken, bood de wedstrijd een zeer open en doelpuntrijk schouwspel voor de aanwezigen.

De aftrap vond iets over half drie plaats. Grol, die het spel begon, werd direct onder druk gezet door AZSV, waardoor ze genoodzaakt waren defensief te spelen. Een slecht weggewerkte terugspeelbal door doelman Barry leidde tot een grote kans voor de spits van AZSV, die Barry echter met een corner wist te neutraliseren. Grol verdedigde deze corner goed, waarmee het eerste gevaar geweken was. Uit een diepe ingooi van Amir stuurde Khalid een goede voorzet naar Ronald, die in de 2de minuut scoorde, resulterend in een onverwachte 1-0 voorsprong.

AZSV toonde echter veerkracht en het spel bleef snel en dynamisch. De buitenspelers van AZSV zorgden voor veel druk, met als gevolg dat Grol moeite had om een vuist te maken. Ondanks enkele goede reddingen van Barry, wist AZSV na 25 minuten gelijk te maken door een handbal, waardoor de stand 1-1 werd. Grol herpakte zich en kwam in de 28ste minuut weer op voorsprong door een doelpunt van Teun, maar AZSV antwoordde snel met twee doelpunten, waardoor het 2-3 stond bij rust.

Na de rust, met enkele stevige woorden en een hernieuwde strijdlust, probeerde Grol het tij te keren. AZSV, nu meer verdedigend ingesteld, bleef gevaarlijk in de omschakeling en scoorde in de 55ste minuut de 2-4. Grol, die de formatie aanpaste, kwam terug tot 3-4 door een doelpunt van Nico in de 60ste minuut. Echter, een fout in de verdediging leidde tot een 3-5 achterstand. Youri bracht hoop met een subtiele lob in de 78ste minuut (4-5), en Khalid zorgde in de 85ste minuut voor de 5-5. In een poging de winst te grijpen, gaf Grol meer ruimte weg, wat AZSV benutte met een beslissend doelpunt in de 90ste minuut, resulterend in een 5-6 nederlaag voor Grol. Ondanks een hevig slotoffensief, slaagde Grol er niet in om gelijk te maken, en leed zo hun eerste verlies in de competitie.

