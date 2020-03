Grol verliest onnodig van Avanti W.

GLANERBRUG/GROENLO – Grol had afgelopen zondag een genadeklap kunnen uitdelen aan de nummer drie Avanti W., leek zich tevreden te moeten stellen met één punt, maar moest uiteindelijk zelfs de volledige drie punten in Glanerbrug laten. Het blijft daarmee nog koploper, maar het gat naar Reutum is geslonken naar twee punten en een wedstrijd minder.

Grol begon onder regenachtige condities voortvarend aan de wedstrijd. De eerste kansen waren voor Grol. Na één minuut belandde een kopbal van Luc Berentsen op de lat. Een kopbal van Mart Zieverink, na een strakke voorzet van Ramon Landewers, ging net naast. Een afstandschot van Ramon Landewers kon door de keeper van Avanti net uit de kruising worden getikt. En schoten van Luc Berentsen van dichtbij werden eveneens gekeerd. Het leek een mooie middag te worden voor Grol.

Maar na twintig minuten stond het plots 1 – 0 achter: een eenvoudige passeer actie van Avanti op het middenveld gevolgd door een steekpass bracht Luc Ungerer in vrije positie en hij wist Wessel Baarslag met een lage schuiver te passeren. De rest van de eerste helft was vervolgens voor Avanti. Grol was van slag, speelde in deze periode te slap, organisatie was niet goed en kon geen gevaar meer stichten. Grol gaf Avanti de mogelijkheid om voetballend steeds sterker te worden. Met een prachtige redding voorkwam Wessel Baarslag een grotere achterstand.

Na rust zag het meegekomen publiek een ander Grol. Het complete team speelde een zeer goede tweede helft. Regelmatig werd bij balverlies de bal op het middenveld al weer afgepakt van Avanti. Grol krijgt diverse mogelijkheden om te scoren: een schot van Tycho Riteco van dichtbij belandt op de keeper en een doorkopbal van Wouter Rexwinkel leek over de keeper het doel in te gaan, maar werd toch net van de doellijn gehaald door een Avanti verdediger. Grol benutte de ruimte goed en Michel Kamphuis wist regelmatig het spel over de gehele breedte van het veld te verplaatsen.

In deze aanvallende fase nam Grol ook steeds meer risico achterin. Dit leverde bij een diepe bal op dat de spits van Avanti alleen voor Wessel Baarslag verscheen, maar hij schoot de bal gelukkig tegen het lichaam van Wessel. Even later belandde een keiharde schuiver van Avanti op de paal. Grol zette weer aan, maar kwam niet verder dan een te zachte kopbal en een schot van Mart Zieverink richting keeper. Vlak voor tijd kwam dan toch de meer dan verdiende gelijkmaker: een strakke corner van Dudu werd door Thomas Porskamp binnengekopt: 1 – 1. Beter een punt dan niets dacht het publiek. Maar helaas, in de allerlaatste minuut maakte Ramon Landewers, die voor de rest een voortreffelijke wedstrijd speelde, een onnodige overtreding in de 16-meter. De terecht gegeven penalty werd door Jan Hofte genadeloos binnengeschoten: 2 – 1. Een afstandschot van Mart Zieverink richting kruising leek dan in blessuretijd alsnog een punt op te leveren, maar het schot ging net over.

Een duur en onnodig verlies. Komende zondag om 14.30 uur kan men thuis, tijdens het Fancy Fair weekend, tegen Losser, het team van Gerard Bos, de nare smaak weer wegspoelen.

Wedstrijdinformatie

Avanti W. – Grol 2 – 1

Scoreverloop:

21e min. 1 – 0 Luc Ungerer

85e min. 1 – 1 Thomas Porskamp

90e min. 2 – 1 Jan Hofte

Geel/rood: geen

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Ramon Landewers, Thomas Porskamp, Mart Willemsen (75. Quint Kristen), Michel Kamphuis, Roel Bruins, Luc Berentsen, Dudu, Wouter Rexwinkel, Mart Zieverink en Tycho Riteo.

Scheidsrechter: John Christian

Uitslagen 3A

Avanti W. – Grol 2 – 1

DSVD – MVV ’29 1 – 1

LSV – Borne 1 – 2

TVO – De Tukkers 2 – 2

Losser – WVV ’34 3 – 4

Saasveldia – Reutum 1 – 4

Luctor et Emergo – RSC 2 – 3

Stand 3A

1. Grol 16 – 39

2. Reutum 17 – 37

3. Avanti W. 17 – 33

4. MVV ’29 16 – 29

5. WVV ’34 16 – 26

6. TVO 17 – 26

7. De Tukkers 16 – 24

8. Saasveldia 17 – 21

9. Luctor et Emergo 17 – 20

10. Borne 17 – 19

11. DSVD 16 – 18

12. Losser 17 – 14

13. RSC 17 – 13

14. LSV 16 – 11

