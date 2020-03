Mijlpaal: 500e deelnemer Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Energie besparen en opwekken in combinatie met duurzaam ondernemen. De Achterhoek loopt hiermee landelijk voorop. De inspanningen van de Achterhoekse ondernemers betalen zich terug in een lagere energierekening, milieuwinst en toekomstbestendigheid. Daarom sluiten steeds meer bedrijven (centrumondernemers en industriële ondernemingen) zich aan bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD). De deelnemers zijn er amper tijd mee kwijt, worden volledig ontzorgd en profiteren van een kosteloze energiescan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen voor hen het beste werken. Ook krijgen ze ondersteuning gedurende het traject. Zo is inmiddels een breed platform ontstaan waarbij samenwerking en kennisdeling centraal staan. De teller van het aantal deelnemers van AOD loopt hard op, de 500e scan is onlangs uitgevoerd bij Claus Sport in Doetinchem. Het platform wil deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom wordt er op dinsdagmiddag 17 maart op feestelijke wijze stilgestaan bij de uitreiking van het rapport behorende bij de 500e scan. De overhandiging van het rapport wordt gedaan door Bart Porskamp, voorzitter van de stuurgroep Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Vooraf wordt tevens een bezoek gebracht aan Het Lederwarenhuis, eveneens in het centrum van Doetinchem. De ondernemer liet ook een energiescan uitvoeren en verdient een compliment omdat hij zijn zaakjes al goed voor elkaar heeft.

Achterhoek Onderneemt Duurzaam is een initiatief van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA), provincie Gelderland, 8RHK ambassadeurs, VNO-NCW Achterhoek, Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), de Achterhoekse gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk en alle lokale ondernemersverenigingen in de genoemde gemeenten.

Voor meer informatie over Achterhoek Onderneemt Duurzaam of een kosteloze energiescan, kijk op: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl