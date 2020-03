Vmbo-leerlingen in de race om de titel Nederlands kampioen

Het provincieteam de Gelderland Giants won 3 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille tijdens de nationale kampioenschappen voor beroepen bij Skills Talents. Dit zijn de vakwedstrijden voor het vmbo. De ontknoping vond op donderdag 5 maart plaats tijdens Skills The Finals in WTC Expo Leeuwarden. Hier streden 327 vmbo-leerlingen om Nederlands kampioen te worden in hun vakrichting. Bijna 10.000 leerlingen namen afgelopen maanden deel aan de voorrondes en provinciale kampioenschappen Er waren tien vakwedstrijden die aansluiten op de beroepsprofielen in het vmbo, zoals Horeca, Bakkerij & Recreatie, Media, Vormgeving & ICT en Mobiliteit & Transport.

De prijsuitreiking bestond uit twee categorieën: die van ‘beste school per wedstrijdrichting’ en die van ‘beste provincieteam’. Provincieteam Gelderland Giants won de gouden medaille. “Ik ben tot tranen geroerd. Dit is de kroon op ons werk. Alles hebben we goed voorbereid bij de voorrondes en kwalificaties inclusief daarna teambuilding met de leerlingen voor de finales. Ook de afstemming met de vmbo-docenten van alle scholen verliep goed. Een mooi staaltje van talent en samenwerking, aldus Mariëtte Hasselman van ROC Aventus, de coach van het winnende provincieteam van Gelderland Giants. De Brabant Bulls wonnen zilver en de Zuid-Holland Hawks behaalden brons.

Score per wedstrijdrichting Gelderland Giants:

Bloemwerk: vierde plaats – Aeres VMBO – Nijkerk

Bouwen, Wonen & Interieur: vierde plaats – Marianum – Lichtenvoorde

Dienstverlening & Producten: zilveren medaille – Hendrik Pierson College – Zetten

Economie & Ondernemen: bronzen medaille – De Meerwaarde – Barneveld

Horeca, Bakkerij & Recreatie: negende plaats – Helicon VMBO – Kesteren

Media, Vormgeving & ICT: gouden medaille – Het Stedelijk – Zutphen

Mobiliteit & Transport: zilveren medaille – Van Lodenstein College – Hoevelaken

Produceren, Installeren & Energie: gouden medaille – Jacobus Fruijtier – Apeldoorn

Tuinontwerp & -aanleg: gouden medaille – Helicon VMBO – Kesteren

Zorg & Welzijn: vierde plaats – De Meerwaarde – Barneveld

Back to the Future

Alle wedstrijddeelnemers werkten via hun opdrachten mee aan een overkoepelend thema: Back to the Future. De vakteams hadden ieder een eigen taak. Het team van Tuinontwerp & -aanleg ontwikkelde de ideale tuin waar je het hele jaar door van kunt genieten. De teams van Economie & Ondernemen gingen letterlijk Back to the Future en transformeerden een doe-het-zelfwinkel naar een winkel van deze tijd. En de teams van Zorg & Welzijn werden niet alleen flink op hun vakkennis getest, maar ook of ze goed konden samenwerken en organiseren. “Mooi om hier veelbelovend talent uit het hele land te zien. Hier waren jongens en meiden in actie die indrukwekkend niveau lieten zien”, aldus Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Minister van OCW Ingrid van Engelshoven: “Geweldig en trots om al deze vmbo’ers hier aan het werk te zien. De Nederlandse economie heeft deze jonge en aankomende arbeidskrachten heel hard nodig. Van Bouw tot ICT en Zorg. Het vmbo toont hier bij Skills The Finals dat innovatie in beroepen een extra kracht in zich heeft.”

WorldSkills Netherlands

Skills The Finals 2020 is onderdeel van een gezamenlijke promotie van het beroepsonderwijs onder de noemer ‘dit is mbo’. WorldSkills Netherlands werkt daarbij nauw samen met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven zoals het Ministerie van OCW, MBO Raad, VO Raad, SBB, ROC Friese Poort, Gemeente Friesland, Fonds 21, Expertisepunt LOB en een groot aantal sponsoren. “Het feit dat zoveel scholen en studenten deelnemen aan onze vakwedstrijden, tot deze finales doordringen en daarbij gesteund worden door het bedrijfsleven, toont aan dat dit een waardevol instrument is. Jonge mensen worden uitgedaagd en zo mooi op weg geholpen naar een succesvolle, professionele loopbaan. Hier op Skills The Finals loopt zoveel top- en vaktalent rond, talent die de Nederlandse arbeidsmarkt broodnodig heeft”, aldus Erik van der Zwan, operationeel directeur WorldSkills Netherlands.

Naast Skills Talents organiseert WorldSkills Netherlands vakwedstrijden voor het mbo (Skills Heroes) en begeleidt het Skills Team Netherlands naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen.

Alle winnaars zijn hier te vinden: worldskillsnetherlands .nl/skillstalents/uitslagen- 2020/