Grol wint eerste wedstrijd in de bekercompetitie

GROENLO – Grol 1 is in de bekercompetitie 2020-2021 op eigen terrein van start gegaan met een 4-2 overwinning op Vogido Enschede, nota bene in de komende competitie tegenstander in de tweede klas van de KNVB. Na een 2-0 voorsprong in de eerste helft moest Grol op slag van rust toezien dat Vogido op gelijke hoogte kwam: 2-2. Maar in het laatste bedrijf van de tweede helft wist het team van oefenmeester William Krabbenborg alsnog de overwinning naar zich toe te trekken: 4-2. In de bekerpoule van Grol 1 zijn naast Vogido ook DZC ’68 Doetinchem en FC Winterswijk ingedeeld. De beste twee op de eindranglijst gaan door naar de volgende poule.

Zonder een aantal al dan niet licht geblesseerde spelers, zoals onder anderen Mark te Winkel, Rico Lammerdink en Tjibbe Paardekoper, en de nog van een vakantie genietende Wouter Pillen speelde Grol een rommelige wedstrijd, waarin de kwaliteiten die schuilgaan in de huidige eerste selectie van Gol niet echt aan het licht kwamen. Desondanks nam Grol in de eerste helft vrij gemakkelijk een 2-0 voorsprong dankzij doelpunten van Tycho Riteco en Luc Berentsen, maar liet deze voorsprong kort voor rust uit handen glippen. Dit laatste gebeurde mede door toedoen van scheidsrechter Patrick Baardman uit Arnhem, die aan het eind van het eerste bedrijf van de wedstrijd een doelpunt van Vogido in buitenspelpositie goedgekeurde en op slag van rust Vogido een strafschop toekende na een alleen door hem waargenomen overtreding van Grolverdediger Ramon Landewers. Baardman toonde zich verder, en dat ook nog eens in een wedstrijd waar dat absoluut niet nodig was, een fervent kaartentrekker door maar liefst zevenmaal over geel te trekken, te weten vijfmaal voor Vogido en tweemaal voor Grol (Ramon Landewers en Sem Brummelaar). In de tweede helft kreeg de wedstrijd een rommelig karakter, waarbij de echte lijnen in het spel aan beide kanten ontbraken. Een en ander werd door de Grol-elf in de laatste vijf minuten van de wedstrijd doorbroken met een tweetal doelpunten, in de 87e en 89e minuut gescoord door Luc Berentsen. Met name de 3-2 ging gepaard met een doelpunt om in te lijsten. Een precisie aangeslepen vrije trap van Eduardo De Sousa Cavalcante werd door Mart Zieverink doorgekopt op Luc Berentsen, die de goalie van Vogido koppende snoeihard wist te passeren. Eindstand: 4-2.

Opstelling Grol 1:

Doel: Nick Oude Luttukhuis;

Achter: Ramon Landewers (55e min. Mart Willemsen), Quint Kristen, Sem Brummelaar en Myron Baten (64e min. Titus Hoffman);

Midden: Roel Bruins, Tiem Rots en Eduardo De Sousa Cavalcante;

Voor: Wouter Rexwinkel (53e min. Mart Zieverink), Luc Berentsen en Tycho Riteco.



Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print