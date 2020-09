Profiteren van Zonnedak Beltman in Lievelde

LIEVELDE – De Nederlander wil het liefste meer zonne-energie. Als dat op daken kan heeft dat zeker de voorkeur. Goed nieuws voor mensen die willen investeren in zonne-energie, want op de daken van agrariërs Beltman in Lievelde liggen 4.800 zonnepanelen waarin men kan participeren.

In het Gelderse Lievelde wonen en werken Jan Willem en Bernadet Beltman en hun zoon Jurgen met zijn vriendin Marloes samen in het gemengde agrarische bedrijf. Ze willen graag een volgende stap maken op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor zullen zij zelf zonnestroom gaan opwekken door het plaatsen van 4.800 zonnepanelen. Eerder in het traject hebben zij met succes een overheidssubsidie toegekend gekregen voor 15 jaar. Met de zekerheid van deze SDE+ subsidie is dit zonne-energieproject uitgevoerd.

De 4.800 zonnepanelen wekken jaarlijks 1.272.307 kWh op. Dit zorgt voor een vermindering van meer dan 500.000 kilo aan CO2-uitstoot en is genoeg stroom voor het verbruik van 425 huishoudens.

Via ZonnepanelenDelen kan iedereen ‘ZonneDeler’ worden in dit project. Zo kun je dus profiteren van zonne-energie, ook als je hier zelf geen geschikt dak voor hebt. Het project start op woensdag 2 september om 16:00.

Ieder jaar wordt de waarde van de zonnestroom en de aflossing op de investering uitgekeerd. Investeerders krijgen daarbij duurzaam rendement op de inleg, afhankelijk van hoeveel zonnestroom er wordt opgewekt. Hoe zonniger het is, hoe hoger het rendement. De opbrengsten zijn voor investeerders live bij te houden via een gratis app.

Voor alle huishoudens die zelf geen (geschikt) dak hebben voor zonnepanelen, of die het eigen dak al vol hebben liggen en meer zonnepanelen willen, is dit de ideale mogelijkheid om van zonne-energie te profiteren.

Dit project wordt aangeboden op ZonnepanelenDelen, waar met behulp van particulieren al meer dan 100 soortgelijke zonne-energieprojecten zijn gerealiseerd. Meedoen kan op zonnepanelendelen.nl/beltman

