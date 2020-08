Viswedstrijden GHV worden weer opgestart

GROENLO – Op zondag 6 september wordt er weer gestart met de viswedstrijden bij de Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) Sinds de coronacrisis uitbrak in maart is er dit jaar nog geen enkele wedstrijd gevist.

Op 6 september begint de IJsselcup en deze zit al helemaal vol. Er wordt gevist bij ganzenei / windmolens in Zutphen.

Stadsgracht

Voor de stadsgracht wordt de competitie niet meer opgestart, maar komen er dit najaar twee losse wedstrijden. Die worden gevist op zondag 13 september en zondag 11 oktober. In verband met de coronamaatregelen moet men zich van te voren opgeven via grachtencompetitie@visseningroenlo.nl. Vermeld even je naam en welke wedstrijd je mee doet of dat je aan beide wedstrijden mee doet.

Datum: zondag 13 september en zondag 11 oktober 2020

Deelname is alleen voor leden van de GHV

Loten: 7.00 uur parkeerplaats Jumbo

Start wedstrijd: 8.00 uur en om 12.00 uur klinkt het eindsignaal.

Prijsuitreiking: meteen na de wedstrijd of bij de Wilhelminabank of de Muziekkoepel

Er wordt gevist op gewicht en in 1 vak en er zijn vlees en geldprijzen te winnen 1:2.

Kosten deelname: 5 euro per wedstrijd. Te voldoen op de dag zelf. Jeugd t/m 17 jaar gratis.

De leden koppel die gepland stond voor 13 september is hiermee komen te vervallen.

