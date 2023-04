Grol wint moeizaam van laagvlieger Spero

ELST/GROENLO – Op zondag 16 april stond de uitwedstrijd tegen Spero uit Elst op het programma. Grol moest winnen om de aansluiting met de koploper DVC ’26 te behouden en Spero moest winnen om weg te komen van de twee direkte degradatieplekken.

De wedstrijd kwam langzaam op gang. Pas na een kwartier was het Spero die de eerste kans van dichtbij over schoot. En pas na 20 minuten werd Grol voor de eerste keer gevaarlijk, met een kopbal van Roel Bruins op de lat uit een hoekschop. Daarna was het Grol die de meeste kansen had, met onder andere een schot van Luc Berentsen in vrije positie dat hoog over ging, een schot van Tycho Riteco dat recht op de keeper af ging na een perfecte counter en een laag schot van Luc in de hoek, waar de keeper nog net zijn voet tegen aan kon zetten.

Na een half uur kwam Grol en met name Mike Kempers zeer goed weg. De spits van Spero kruiste voorlangs en leek op weg naar het Groldoel, toen hij per ongeluk ten val werd gebracht. Scheidsrechter Reintjes trok slechts de gele kaart, en de vrije trap net buiten de 16-meter ging ruim over. Vlak voor rust kreeg Grol een kadootje. Spero had een te korte terugspeelbal, die Luc Berentsen kon oppikken en alleen voor de keeper schoot hij laag onder de keeper door de 0 – 1 binnen. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft werd er door beide partijen minder goed gespeeld, en de wedstrijd verliep zeer rommelig. Door het iets te lange natuurgras had Grol moeite om de bal snel rond te laten gaan en Spero gooide er kwa inzet een schepje bovenop. Bovendien waren er veel blessurebehandelingen aan Grolkant, waardoor er veel oponthoud was. Sporadisch waren er over en weer kansen. Spero leek na een uur de gelijkmaker aan te tekenen, maar de schuiver ging gelukkig voor het doel langs. Grol had een kans, waarbij Luc Berentsen een vrije trap van Tycho Riteco verlengde, maar recht op de keeper af. Veel hoekschoppen en vrije trappen aan Grolkant waren te laag of te hoog en leverden geen kans op. Opvallend in de tweede helft was de assistent-scheidsrechter van Spero die in de ogen van het Grolpubliek meerdere malen overduidelijk onterecht voor buitenspel vlagde. Daardoor werden meerdere aanvallen van Grol onterecht afgefloten, en een zuiver doelpunt van Luc Berentsen afgekeurd. Zeer frustrerend en daardoor bleef het spannend tot de laatste minuut. Grol kwam er niet meer uit. Maar na 9 minuten blessuretijd klonk dan eindelijk het bevrijdend fluitsignaal.

Grol pakt drie belangrijke punten en blijft op 5 punten en 1 wedstrijd minder van DVC ’26 staan dat met 0 – 1 in Varsseveld wist te winnen, en daarmee blijft Grol in de race voor de titel.

Komende zondag 23 april speelt Grol uit in Ulft tegen SDOUC, dat andermaal verloor en nu op de 9e plek van de ranglijst staat en daarmee nacompetitie zou moeten spelen voor klassebehoud.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

43e min. 0 – 1 Luc Berentsen

Scheidsrechter:

Harrie Reintjes uit Didam

Geel:

Mike Kempers van Grol en 3x Spero

Opstelling Grol:

Wessel Baarslag, Mike Kempers, Tiem Rots, Mart Willemsen, Ramon Landewers, Mark Hietland, Kjell Riteco, Tycho Riteco (84. Jordy Schutten), Roel Bruins, Luc Berentsen en Rico Lammerdink (93. Mik Wissink)

Uitslagen 2H

Spero – Grol 0 – 1

Beuningse Boys – NEC 3 – 1

Varsseveld – DVC ’26 0 – 1

DCS – DIO ’30 0 – 1

Union – SDOUC 2 – 1

OBW – Theole 3 – 2

VVG ’25 vrij

Stand 2H

1. DVC ’26 20 – 39

2. VVG ’25 19 – 35

3. Grol 19 – 34

4. Union 20 – 34

5. DCS 20 – 29

6. Theole 19 – 28

7. OBW 19 – 28

8. Varsseveld 19 – 25

9. SDOUC 19 – 24

10. DIO ’30 20 – 23

11. Beuningse Boys 19 – 20

12. Spero 19 – 17

13. NEC 20 – 17



