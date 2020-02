Grol wint van pover DSVD

Debuut voor Tjibbe Paardekooper

GROENLO – Grol had zondag 2 februari een makkelijke middag. DSVD uit Deurningen was duidelijk niet naar Groenlo gekomen om te voetballen. Grol was heer en meester op het veld, maar wist dit in de eerste helft echter niet uit te buiten. Gelukkig scoorde men vlak na rust de eerste treffer en wist men dit later uit te breiden naar een 2 – 0 voorsprong. Beide treffers kwamen van de voet van Wouter Rexwinkel. DSVD kreeg nog enkele kansen maar Grol kwam niet meer in gevaar. Doordat nummer twee Reutum met 0 – 2 thuis ten onder ging tegen MVV ’29, heeft Grol de voorsprong vergroot tot vijf punten.

De wedstrijd begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Grollid en super-supporter Harry Koster die op 29 december 2019 overleed.

Grol was weer compleet en kon dus met de sterkste basiself starten. DSVD trok zich terug en liet Grol het spel maken. Dit leverde diverse kansen op: Wouter Rexwinkel schoot van dichtbij tegen keeper Tom Detert Oude Weme, een schot van Luc Berentsen ging ook recht op de keeper af, een kopbal van Thomas Porskamp werd laag uit de hoek getikt, Dudu kon een steekpass van Michel Kamphuis net niet verlengen tot doelpunt en een lage strakke voorzet van Tycho Riteco bereikte helaas geen medespeler. Daarnaast probeerde Grol het veelal door de lucht met een groot aantal voorzetten van links van de voet van Michel Kamphuis, maar de meeste ballen waren voor de lange centrale verdedigers van DSVD. DSVD creëerde geen enkele kans. Grol ging derhalve met slechts 0 – 0 de rust in.

Direkt na rust lukte het wel: Tycho Riteco gaf vanaf links de bal laag voor, en deze werd door Wouter Rexwinkel vanaf de 5 meter lijn mooi binnengetikt: 1 – 0. Grol ging daarna bij vlagen wat slordig spelen en gaf DSVD daarmee best nog wel een aantal gevaarlijke mogelijkheden. Een paar minuten na de openingstreffer kwam Grol goed weg toen Wout Arkink van dichtbij via een Grolbeen naast schoot. Even later kopte hij in vrije positie van dichtbij naast. Daarna had Grol de wedstrijd weer volledig onder controle. Op het middenveld was het Dudu die zoals gewoonlijk veel gaten dicht liep. Door fout uitverdedigen van DSVD kwam de bal bij Mart Zieverink terecht, die de bal doortikte naar Wouter Rexwinkel die met links de bal boven in de hoek knalde: 2 – 0. Grol kreeg daarna nog een paar kleine mogelijkheden, maar de grootste kans was voor DSVD. Aanvoerder Paul Eshuis schoot een vrije trap hard in de kruising, maar met een katachtige reflex tikte Wessel Baarslag deze bal tot corner.

Tien minuten voor tijd mocht Tjibbe Paardekooper uit de JO19-1 debuteren. Hij had een goede invalbeurt door goed in het combinatie spel mee te doen. Een mooie gevaarlijke voorzet van hem kon jammergenoeg net niet tot een schot op doel worden verwerkt.

Eindstand derhalve 2 – 0. Een mooie overwinning, zeker ook omdat achtervolger Reutum punten liet liggen.

Komend weekeind gaat Grol op bezoek bij nummer een na laatste LSV in Lonneker. Aanvang 14.00 uur.

Uitslagen 3A

Grol – DSVD 2 – 0

Saasveldia – Losser 1 – 3

Luctor et Emergo – TVO 4 – 2

RSC – LSV 4 – 0

WVV ’34 – Avanti W. 0 – 1

Reutum – MVV ’29 0 – 2

De Tukkers – Borne 1 – 1

Stand 3A

Grol 14 – 36 Reutum 14 – 31 Avanti W. 15 – 30 MVV ’29 14 – 27 De Tukkers 15 – 23 WVV ’34 14 – 20 Luctor et Emergo 14 – 20 TVO 14 – 19 Saasveldia 14 – 18 DSVD 14 – 14 Losser 14 – 13 Borne 14 – 12 LSV 14 – 11 RSC 14 – 9