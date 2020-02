Team Leefgierig winnaar lustrum editie Expeditie Noordkaap! 

LICHTENVOORDE – Team 2020 Leefgierig is met 3916 punten de winnaar geworden van Expeditie Noordkaap 2020. Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht met als doel te komen op het noordelijkste puntje van het Europese continent en brengt de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië. Dit jaar zijn er op zondag 26 januari 2020 zestien teams gestart vanuit een drukbezocht startevenement in Lichtenvoorde.

Team Leefgierig, bestaande uit Anton Steijn en Bart van den Heuvel, zijn geen onbekenden voor Expeditie Noordkaap. Anton Steijn heeft dit evenement in 2017 ook al op zijn naam gezet. Toen was zijn bijrijder zijn vader; Pieter Steijn. Het meedoen aan Expeditie Noordkaap was een grote uitdaging die ze dus succesvol hebben volbracht.

De editie 2020 gaat de boeken in als de meest zware editie ooit. Door de harde stormwind en zware sneeuwval waren vele wegen afgesloten en kon zelfs de Noordkaap niet bereikt worden. Zelfs de door de organisatie lokaal ingehuurde konvooi begeleiding kreeg geen toestemming van de autoriteiten in Noorwegen om de deelnemers de laatste kilometers te begeleiden. Het zou te onveilig en onverantwoord zijn. Op dag 3 moest team DTB de tour verlaten en per vliegtuig naar Nederland terugkeren doordat hun auto op een spekgladde weg in de sloot is beland en niet meer in staat was om verder te rijden Ondanks deze tegenslagen zijn er 10 landen aangedaan en kunnen de deelnemers terugkijken op een spannende maar geweldige ervaring.

De teams finishten afgelopen zondag rond 17 uur bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. In 2021 start Expeditie Noordkaap op zondag 31 januari.