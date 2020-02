Wedstrijdverslag VV Grol dames 1 – Elite/Dynamo dames 1

GROENLO / NEEDE – Afgelopen zaterdag gingen wij vol goeie moed richting Neede om tegen Elite/Dynamo Dames 1 te spelen. Zij stonden met één wedstrijd minder en hetzelfde aantal punten boven ons op de vierde plek. Een goeie kans om in rang te stijgen.

De eerste set maakten we een mooie start vanwege een goeie serve druk. Hiermee kwamen we op een 0-4 voorsprong. Helaas wisten we dit niet voort te zetten en kregen we de ballen van de tegenstander terug. Zij wonnen deze set dan ook met 25-17.

De tweede set stonden we in het achterveld goed te werken maar doordat de ballen niet af werden gemaakt en de tegenstander verdedigend erg goed was verliep deze set ook niet zoals we gehoopt hadden. Het werd 25-15 voor Neede.

In de derde set begon het sfeertje wat meer te komen en werden de punten ook beter gevierd. We scoorden punt na punt en zaten in een flow. De ballen werden afgemaakt en we wonnen de lange vermoeiende rally’s! Met blije koppies wonnen we deze set ook met 19-25.

Vastberaden om er een vijfsetter van te maken werkten we wederom weer hard voor de punten. Er werden goeie rally’s gespeeld en het liep vrijwel gelijk op. Toch wist Neede de set met 25-20 binnen te halen.

Zaterdag 8 februari spelen we thuis om 15:00 uur tegen Orion Doetinchem Dames 3. We kunnen alle support goed gebruiken dus hopelijk tot dan!