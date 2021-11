Grol zat 4 – AZSV 9 ( 2-1 ) 2-2

Deel dit bericht













GROENLO _ Grol laat winst in de tweede helft uit de vingers glijden, echter over de hele wedstrijd gezien een terechte uitslag.

Afgelopen zaterdag dient Grol 4 het op te nemen tegen AZSV 9. Dit is een nieuw elftal binnen AZSV met jonge knapen die net voor de Corona zijn overgegaan naar de senioren. Voor hun is dit de eerste, hopelijk, volledige competitie bij de senioren.

Onder de vallende herfstbladeren wordt er afgetrapt op het hoog gelegen 4de veld natuurgrasveld. De jonge ploeg uit Aalten is enthousiast en gedreven en krijgt dan ook de eerste kleine mogelijkheden van de wedstrijd, gevaarlijk worden ze in deze beginfase nog niet.

Het is de Grol die via Harm op aangeven van Jorn de eerste echte grote mogelijkheid krijgt in de 18de minuut. Harm weet deze perfect te benutten en schuift de bal beheerst langs de doelman van AZSV, 1-0. Een mooie opsteker voor de Grol die toch wel wat moeite heeft met het fanatisme van de gasten. De wedstrijd gaat vrij gelijk op, aan beide zijde zijn kansjes te noteren.

Het is dan ook AZSV die via een prachtig afstandsschot van een kleine 30 meter de gelijkmaker weten te scoren, 1-1 in de 32ste minuut. Dit nadat de bal slecht door de verdediging wordt verwerkt. Toch is het Grol die voor de rust via een strafschop op voorsprong weet te komen. Harm wordt binnen de 16 meter onderuit gegleden door een verdediger van AZSV. De goedleidende scheidsrechter Hennie Bokstart wijst resoluut naar de stip. Het is Youri die de bal, zij het via de keeper, binnen weet te schieten, 2-1 in de 40ste minuut. Dit is tevens de ruststand.

Na het welbekende kopje thee is het tijd voor de tweede helft. Een waterig zonnetje maakt het allemaal wat aangenamer voor de aanwezige toeschouwers. De tweede helft is een kopie van de eerste helft, beide teams zijn aan elkaar gewaagd.

Het is AZSV die de eerste grote mogelijkheid krijgt in de 56 minuut, gelukkig voor de Grol brengt de paal redding. In de 63ste minuut komt AZSV goed weg nadat Jorn een dieptepass van Teun op de paal schiet. Uiteindelijk is het AZSV die in de 68ste minuut na onvoldoende ingrijpen in de verdediging van de Grol de gelijkmaker weten te scoren, 2-2.

Vrij snel na deze gelijkmaker krijgt Grol een mogelijkheid de voorsprong terug te pakken. Jorn krijgt een vrije doortocht richting het doel van AZSV maar wil niet zelfzuchtig zijn en geeft een voorzet af waar hij beter voor een schot op doel had kunnen kiezen.

AZSV lijkt zelfs de volle winst te pakken als ze in de 85ste minuut weten te scoren. Echter blijkt de speler van AZSV op randje buitenspel te staan dat zowel door de grensrechter als de scheidsrechter wordt geconstateerd waardoor dit doelpunt wordt geannuleerd. Dit frustreert de spelers van AZSV wat tot, eigenlijk gezien de wedstrijd, totaal onnodig opstootje lijdt.

Het is Sander die aan het eind van de wedstrijd nog een mogelijkheid krijgt, helaas ziet hij zijn schot gepakt worden door de doelman van AZSV.

Grol pakt een punt in een gelijkopgaande wedstrijd. Volgende week spelen wij uit in en tegen Winterswijk. rswijk.