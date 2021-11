Veilig en gemakkelijk contact met eigen arts van het SKB

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Via de app BeterDichtbij gemakkelijk en veilig een vraag stellen of vanuit huis beeldbellen met een behandelaar van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dat is sinds maandag 1 november mogelijk voor een deel van de patiënten van het ziekenhuis in Winterswijk. Zo hoeven zij niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen voor een afspraak.

De vertrouwde, regionale zorg nu ook digitaal

Streekziekenhuis Koningin Beatrix wil graag de juiste zorg op de juiste plek aanbieden. De app BeterDichtbij draagt hieraan bij en biedt verschillende mogelijkheden aan voor zorg op afstand. Zo kunnen sommige patiënten hun geplande afspraak waarvoor zij nu naar het ziekenhuis moeten komen, omzetten naar een beeldbelafspraak. Daarnaast kunnen zij via de berichten-optie in de app op ieder moment een bericht sturen of een niet-acute medische vraag stellen aan de arts of polikliniek. “Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze vertrouwde, regionale zorg nu ook digitaal aanbieden. Dat is heel belangrijk, omdat wij hierdoor nóg dichter bij onze patiënten zijn. Op het moment dat het hen uitkomt”, vertelt Inge de Wit, bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Zorg altijd dichtbij

Door afspraken te laten plaatsvinden via BeterDichtbij, hoeven patiënten niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dit scheelt hen reistijd en soms ook reiskosten. Daarnaast kunnen patiënten via de berichten-optie gemakkelijk en veilig een vraag stellen op het moment dat zij willen, gewoon thuis of onderweg. “Zo willen we iedereen in de Achterhoek de voordelen van het SKB laten ervaren, nog voordat een patiënt over de drempel komt”, licht bestuurder Inge de Wit toe. “De zorgprofessional weegt altijd af of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Wil een patiënt toch liever een afspraak in het ziekenhuis in plaats van een beeldbelafspraak, dan is dat in overleg met de zorgverlener natuurlijk gewoon mogelijk.”

Deelnemende specialismen

De app BeterDichtbij komt gefaseerd beschikbaar voor alle patiënten van het SKB. Patiënten onder behandeling bij de specialismen Chirurgie, Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk werk, Neurologie, Psychologie en Revalidatiegeneeskunde kunnen vanaf november 2021 gebruikmaken van de BeterDichtbij-app. Als een beeldbelafspraak mogelijk is, worden zij door de polikliniek uitgenodigd om BeterDichtbij te gebruiken. Zij kunnen dan ook direct via de berichten-optie in de app vragen stellen aan en berichten sturen naar de behandelaar of polikliniek. De komende maanden volgen er steeds meer specialismen en naar verwachting kunnen in maart 2022 alle patiënten gebruik maken van de opties van BeterDichtbij.

Veilig inloggen en gewaarborgde privacy

Gesprekken die patiënten voeren met het SKB en hun arts zijn vaak privacygevoelig. Daarom is BeterDichtbij ontwikkeld met veel aandacht voor de beveiliging en privacy van gebruikers. Bestuurder Inge de Wit: “Zelfs als een patiënt zijn telefoon verliest, heeft niemand toegang tot het gesprek dat hij met ons heeft gevoerd. Alles wat de patiënt vertelt over zijn gezondheid valt, net als een afspraak in het ziekenhuis, onder het medisch beroepsgeheim.” De app is specifiek voor ziekenhuizen ontwikkeld en inloggen kan alleen onder de eigen naam, een pincode en een persoonlijke authenticatiecode die de patiënt via SMS ontvangt. Meer informatie staat op www.skbwinterswijk.nl/beterdichtbij.

Het SKB heeft meerdere projecten opgestart die bijdragen aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Dit gebeurt onder de naam SPITZ: SKB Programma voor Innovatie en Transformatie van Zorg. Beeldbellen en berichten versturen via BeterDichtbij is onderdeel van SPITZ!

