’t Spilkwartier: Wonen in de bruisende kern van Beltrum

BELTRUM – Op het terrein van de voormalige horecagelegenheid Spilman wordt het ‘Spilkwartier’ ontwikkeld. Hoewel de precieze invulling nog niet geheel vast staat en de gesprekken met de gemeente Berkelland nog lopende zijn, was er op 1 november jl. in het Kulturhus een inloopavond. Hier werd het plan, zoals het er nu naar uitziet, gepresenteerd.

Het voornemen is om de huidige horecagelegenheid te slopen en hiervoor in de plaats appartementen en woningen te realiseren. Aan de Avesterweg zijn drie grondgebonden woningen gepland, die maximaal twee bouwlagen en een kap worden. De woningen zullen zo ontworpen worden, dat tevens als seniorenwoning gebruikt kunnen worden. Dit doordat er een extra kamer op de begane grond aanwezig is, die als slaap- en badkamer gerealiseerd. Deze extra kamer is ook geschikt als thuiswerkkantoor of als speelkamer.

Aan de Meester Nelissenstraat zijn de appartementen gesitueerd. De hoogte hiervan is eveneens twee bouwlagen met een kap. De grootte van de appartementen is divers, van circa 60m2 tot ruim 100m2. Op de begane grond krijgen de appartementen een eigen voordeur aan de achterzijde en hebben een eigen tuin. De appartementen op de verdieping krijgen royale balkons en loggia’s.

De gebouwen zullen in het midden verbonden worden door een centraal trappenhuis. Doordat het gebouw gesplitst is in twee volumes oogt het minder groot en past het goed in straatbeeld van Beltrum. Een afgeronde hoek in het rechterdeel zorgt ervoor dat het gebouw de Meester Nelissenstraat ‘inkijkt’, waardoor het een zachte aanblik krijgt en meedoet in de stedenbouwkundige structuur van de dorpskern.

Dit alles dient nog wel nader uitgewerkt te worden en is op dit moment ter illustratie. Zodra er meer bekend is over de definitieve plattegronden, de verschijningsvorm, de architectuur en materialisatie, zal dit opnieuw worden gepresenteerd.

Bent u als woningzoekende geïnteresseerd geraakt, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Anne van Hal van Scheers Roes Makelaars middels verkoop@scheersroes.nl.

