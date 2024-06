Grol zet belangrijke stap richting klassebehoud

GROENLO – Grol sloot de competitie goed af met een 3 – 1 overwinning op Hulzense Boys. Dit leverde een 11e plaats in de 1e klasse H op en daarmee recht op de nacompetitie voor klasse behoud. En misschien nog wel belangrijker een goede spirit om deze nacompetitie te beginnen. De tegenstander in de eerste ronde was Woezik uit Wijchen de nummer 11 in de 1e klasse G. Voor de wedstrijd was er een 1-minuut stilte ter nagedachtenis aan Gijs Konings. Grol startte in Wijchen met Sem Brummelaar in de basis, die een zeer goede wedstrijd speelde.

Het eerste half uur was voor Grol. Woezik was af en toe dreigend, maar het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Woezik. Luc Berentsen was de gevaarlijkste man aan Grolkant. Na vijf minuten kopte hij een voorzet van Tycho Riteco rakelings over en na een kwartier tikte hij, als een duveltje uit een doosje, een vrije trap van Max de Vries van dichtbij binnen: 0 – 1, een mooi begin. Het spel was van beide kanten niet hoogstaand, maar Grol was gedreven en dat leverde een aantrekkelijke wedstrijd op. Na een half uur viel Siebe Lantink uit en was de organisatie bij Grol even verstoord. Dit leverde Woezik twee kansen op. Het eerste schot ging naast en het tweede schot, dat in de hoek leek te verdwijnen, ging gelukkig via een been van een Grolverdediger naast.

In de tweede helft pikte Grol het spel van het eerste half uur weer op, wat af en toe mooie combinaties en acties opleverde. Grol speelde met vertrouwen en inzet, zo ook Luc Berentsen die vlak na rust de 0 – 2 aantekende met een geplaatst schot vanaf 20 meter in de benedenhoek. Even later belandde een schot van Luc op de paal. Grol leek op rozen te zitten, maar Woezik ging alles of niets spelen. Werd de eerste bal gepakt door Nick Oude Luttikhuis en ging de tweede kans naast. Bij de derde actie was het dan toch raak. Een voorzet achter de Grol-verdediging werd door Bob Rossen binnengekopt: 1 – 2. Woezik kreeg daardoor weer geloof, maar Grol hield goed stand, onder andere door goed verdedigend werk van Roel Bruins. Grol bleef voetballen en combineren en gebruikte de extra ruimte op het veld goed. De ingevallen Titus Hoffman, die vlak daarvoor nog naast kopte, tikte een lage voorzet van Tiem Rots binnen: 1 – 3. Toen daarna de ingevallen Mick Wissink ook nog de 1 – 4 binnentikte, na een assist van Luc Berentsen, was het gelopen.

Grol wint van Woezik en plaatst zich voor de 2e ronde van de nacompetitie voor klassebehoud. Op zaterdag 8 juni speelt Grol uit in Nieuwleusen tegen Nieuwleusen, die tweede is geworden in de 2e klasse I. Aanvangstijd is om 14.30 uur of 18.00 uur. Mocht Grol deze ronde ook doorkomen dan is het weekend er op de finale op neutraal terrein tegen de winnaar van Unicum uit Lelystad tegen DOS uit Kampen.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

16e min. 0 – 1 Luc Berentsen

51e min. 0 – 2 Luc Berentsen

70e min. 1 – 2 Bob Rossen

76e min. 1 – 3 Titus Hoffman

85e min. 1 – 4 Mick Wissink

Scheidsrechter:

Max van der Lei

Gele kaarten:

3x geel voor Woezik

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Yaluca Meusert (46. Kaj Riteco), Sem Brummelaar, Rico Lammerdink, Mark Hietland (81. Mick Wissink), Luc Berentsen, Tiem Rots, Tycho Riteco (86. Jordy Schutten), Siebe Lantink (35. Titus Hoffman), Roel Bruins en Max de Vries.

