Drie burgemeesters bij Excelsior in de Liedjesstraat

WINTERSWIJK – De voorbereidingen voor de voorstellingen van “Excelsior in de Liedjesstraat” op zondag 9 juni in Theater De Storm zijn in volle gang. Burgemeester Nico Nootjes van de Liedjesstraat, locoburgemeester Sandra Metaal en kinderburgemeester Joshua Beijers van de gemeente Winterswijk bezochten de repetitie van de slagwerkgroep van Muziekvereniging Excelsior Winterswijk.

Chaos ligt op de loer met Warboel en de muzikanten van Excelsior

Alle drie burgemeesters zullen 9 juni ook aanwezig zijn bij de voorstellingen in Theater De Storm. Locoburgemeester Metaal en kinderburgemeester Joshua zullen in de zaal zitten en burgemeester Nico Nootjes zal op het podium staan om het buurtfeest in de Liedjesstraat in goede banen te leiden. En dat is maar goed ook, want met de vrolijke en creatieve acteurs, bandleden van Warboel en de energieke enthousiaste muzikanten van Excelsior ligt chaos op de loer. Gelukkig is burgemeester Nico Nootjes aanwezig om te zorgen voor orde, rust en regelmaat. Hij doet dat keurig volgens de laatste regels en wetten die door de voltallige gemeenteraad zijn opgesteld.

Groepen 2 tot en met 5 van de Winterswijkse basisscholen hebben gratis toegang

Excelsior en Warboel laten graag zien hoe fantastisch het is om muziek te maken, te zingen en te dansen. Daarom hebben alle kinderen in de groepen 2 tot en met 5 op de Winterswijkse basisscholen een uitnodiging ontvangen inclusief 2 vrijkaarten voor “Excelsior in de Liedjesstraat”. Natuurlijk zijn overige familieleden en vrienden ook van harte welkom, zij betalen € 5,- voor een kaartje. Na afloop van de voorstelling is er in de foyer nog een leuk interactief naprogramma waar zelf muziek gemaakt of gedanst kan worden.

Unieke theaterproductie speciaal voor kinderen

“Deze voorstelling is voor ons een unieke productie,” vertelt voorzitter Danny Oonk van Excelsior. “Het script is speciaal geschreven voor deze voorstelling en van alle liedjes zijn arrangementen gemaakt specifiek voor harmonieorkest. Voor zover bij mij bekend is er niet eerder een kindervoorstelling gemaakt die van begin tot eind met een volledig harmonieorkest wordt begeleid. En ik kan alvast beloven dat het zowel voor kinderen als volwassenen een ontzettend leuke voorstelling wordt.”

Kaartverkoop via Theater De Storm

Er zijn twee voorstellingen van “Excelsior in de Liedjesstraat” op zondag 9 juni, één in de ochtend om 10:30 uur en een matinee om 14:00 uur. Kaarten à 5 euro zijn te koop via de kassa van Theater De Storm, telefonisch via 0543-519285 en via de website www.theaterdestorm.nl

