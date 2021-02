Marianum start met thuisonderwijs via Virtual Reality

Deel dit bericht

GROENLO/LICHTENVOORDE – Afgelopen week is Scholengemeenschap Marianum uit Lichtenvoorde als eerste school in Nederland gestart met thuisonderwijs via Virtual Reality. ‘Juist in de huidige tijd is het belangrijk dat we ons thuisonderwijs verder ontwikkelen’, aldus Raymond Nijenhuis, locatiedirecteur van Scholengemeenschap Marianum, onderdeel van Stichting Carmel College.

Het ziet er een beetje gek uit; aan de keukentafel zit Bibi (15 jaar) met een Virtual Reality bril op. Ze steekt haar hand op en stelt een vraag aan haar leraar. Alsof ze in de klas zit. Eigenlijk is dit ook het geval. Bibi krijgt vandaag thuisonderwijs in een Virtuele School. “Het is erg leuk, heb meer contact met mijn klasgenoten en je kunt opdrachten uitvoeren met je handen. Eigenlijk net als in de echte school”, vertelt Bibi enthousiast.

Ook leraar Sander Esselink is verrast. Vanuit zijn huiskamer heeft hij in de Virtual Reality bril zijn eigen virtuele klaslokaal. “Het is vernieuwend en weer een nieuwe stap binnen het lesgeven. Ik kan mijn eigen presentatie inladen en heb veel meer interactie met de leerlingen. Ook kunnen ze nu op afstand echt leren door te doen en dat is wel erg mooi!”

Het project De Virtuele School is opgezet binnen de samenwerking tussen Marianum en onderwijsaanbieder VRinSCHOOL. Volgens directeur Nijenhuis past dit project binnen de ambitie van Marianum om toekomstbestendig onderwijs te bieden. Hierin is de ontwikkeling van thuisonderwijs belangrijk en biedt De Virtuele School enorme kansen. In de toekomst helpt het naast thuisonderwijs bij thema’s zoals praktijkonderwijs op afstand, ruimtegebrek in de fysieke school, het lerarentekort of ziekte bij leerlingen. Ook zien we dit als een oplossing voor het faciliteren van specifieke vakken zoals nieuwe talen of specifiek praktijkonderwijs binnen onze krimpregio in samenwerking met andere scholen.

“Juist nu is het belangrijk om niet stil te staan, maar vooruit te kijken. In deze tijd staat het onderwijs onder druk en is er een transformatie ontstaan via thuisonderwijs. Ook na corona is het juist belangrijk om dit verder te ontwikkelen, zodat we beter voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden. Daarom omarmen we het project de Virtuele School dan ook volledig, zodat we klaar zijn voor morgen”, aldus Nijenhuis.

Ook oprichter van VRinSCHOOL uit Eindhoven, Tom Aerts is zeer enthousiast. “Om dit initiatief verder te ontwikkelen zijn voldoende financiële middelen, focus en samenwerking met innovatieve scholen benodigd.

Daarom is het erg leuk om de reacties van leerlingen en leraren te zien. Dit motiveert ons om elke dag verder te bouwen aan De Virtuele School als verlengstuk van de fysieke school”, vertelt Aerts. “Hierdoor kunnen we een steentje bijdragen aan het onderwijs van de toekomst”.