Grolle maakt zich op voor carnaval

GROENLO – In de aanloop naar het carnavalsfeest in de Grolse Veste, heeft een ceremonie plaatsgevonden bij Prins Job en Adjudant Jan. Carnavalsvereniging De Knunnekes heeft met veel zorg een grote steek in de voortuin van de hoogheden geplaatst. Dit jaar waren de voorbereidingen door De Knunnekes nog grondiger dan gebruikelijk. De gaten voor de palen waren al voorgeboord, waardoor de steek efficiënt en zonder vertraging kon worden geplaatst in de voortuin van Prins Job en Adjudant Jan. “Het licht moet 24 uur branden,” luidde het advies van de Prinsengarde, benadrukkend hoe belangrijk de verlichting is voor zowel de sfeer als de praktische overwegingen.

Het verlichte bord dient niet alleen als een opvallend herkenningspunt voor voorbijgangers, maar ook als een handige gids voor de Prins en Adjudant om na de carnavalsvieringen hun weg naar huis te vinden. De rondom aangebrachte verlichting zorgt ervoor dat het bord ook in het donker een baken is in de nacht.

Het hoogtepunt van de ceremonie was het moment waarop de stekker in het stopcontact werd gestoken en de lichtjes rondom de steek aangingen. Dit werd gevierd met de vrolijke klanken van ‘De Knolle oet Grolle’.

De festiviteiten in de Grolse Veste beginnen aanstaande vrijdag officieel met het scholencarnaval, waarmee jong en oud zich opmaakt voor een weekend vol plezier, muziek en traditie.

