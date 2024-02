Belangrijke overwinning voor Grol tegen Achilles ’12

GROENLO / HENGELO – Na een reeks teleurstellende resultaten, met drie nederlagen en een gelijkspel, stond voetbalclub Grol onder druk om hun positie in de veilige middenmoot van de competitie te handhaven. De uitwedstrijd op 3 februari tegen Achilles ’12, de nummer acht van de competitie, was cruciaal voor het team uit Groenlo. Eerder in het seizoen leed Grol een 1-2 thuisnederlaag tegen dezelfde tegenstander.

Het duel in Hengelo(O) beloofde spannend te worden. De eerste helft werd gedomineerd door Achilles ’12, maar ondanks goede kansen en een gemiste strafschop, slaagden ze er niet in om met een voorsprong de rust in te gaan; de ruststand was 1-1. De tweede helft kenmerkte zich door minder verzorgd voetbal van beide kanten, waarbij Grol uiteindelijk met een 2-3 overwinning aan het langste eind trok. Luc Berentsen was de gevierde man met twee doelpunten, zijn 100e en 101e competitiedoelpunt voor Grol. Het derde doelpunt, een prachtige treffer, kwam op naam van Tiem Rots.

De wedstrijd begon slecht voor Grol, dat zich liet verrassen door een vroege goal van Achilles ’12. Echter, Grol herpakte zich en kwam terug in de wedstrijd, mede dankzij het 100e competitiedoelpunt van Luc Berentsen. Na een spannende tweede helft, waarbij de emoties soms hoog opliepen, slaagde Grol erin de wedstrijd naar zich toe te trekken en belangrijke punten voor de competitie te veroveren. Met deze overwinning klom Grol naar de negende plaats op de ranglijst.

Op donderdag 8 februari staat de Achterhoek Cup wedstrijd tegen DVC ’26 op het programma, gevolgd door de competitiewedstrijd tegen Hulzense Boys op 17 februari.

