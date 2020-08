Vanaf maandag weer inschrijven voor 1e BIKE – BEER – BBQ

GROENLO – Op zondag 16 augustus aanstaande organiseert het Grolse proeflokaal Brouwersnös samen met de Ren en Tourclub Groenlo (RTCG) de eerste BIKE – BEER – BBQ. Samen met je vrienden en/of clubgenoten een tour- of graveltocht rijden en vervolgens (coronaproof) genieten van een ambachtelijk gebrouwen biertje en een barbecue.

Normaliter was zondag 16 augustus de kermis geweest en denderden bij kermiskoers Dwars deur Grolle de wielrenners door de smalle straatjes van de stad. Corona gooit echter flink roet in het eten. Na ontvangst bij Brouwersnös kan er gefietst worden, individueel, met z’n tweeën of het vaste fietsgroepje. De tocht wordt verreden met behulp van een navigatiesysteem en zal 80 km over de weg of een gravel/MTB-tocht van 60 km zijn. Na aanmelding ontvang je van ons per mail de route als GPX-bestand.

Een dag vol (fiets)plezier

Starten kan tussen 10.00 en 11.00 uur. Om 12.00 uur gaat de tap open. Daarna kan er worden gebarbecued. Daarbij zorgt onder andere Boh Foi Toch’s Willem te Molder voor een muzikale sfeer!

Op de website van Brouwersnös staat nu nog dat er niet meer ingeschreven kan worden voor de tocht. “Vanaf morgen (red. maandag) kan dat wel weer”, laat Rob Porskamp weten. Ook publiek is welkom om aan te schuiven bij Brouwersnös.

Brouwersnös Inschrijven vanaf maandag 10 augustus

