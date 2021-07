Grolse jeugd in de ban van het vissen

Deel dit bericht













GROENLO – Dat het vissen leeft onder de Grolse jeugd bleek woensdag 14 juli wel weer. Toen werd de Finale van de jeugdcompetitie gevist. Maar liefst 22 deelnemers waren aanwezig ondanks het slechte weer. Dit aantal had nog een heel eind hoger uitgekomen als het alleen al droog was geweest aldus een zegsman van de Groenlose Hengelsport Vereniging.



Maliebaan

Geloot en gevist werd er op de Maliebaan. Opnieuw waren vele vrijwilligers van de GHV aanwezig om de jeugd met raad en daad bij te staan. Het is elke keer prachtig om te zien dat de jeugd zoveel plezier beleefd aan het vissen, daar doe je het allemaal voor aldus een van de vrijwilligers. En zo is het maar net. Ook waren er weel veel toeschouwers aanwezig om de verrichtingen van de jeugd gade te slaan. De wedstrijd duurt 1 ½ uur, dat is lang genoeg voor de jeugd. Een enkeling ving een grote vis waarvan meteen een mooie foto werd gemaakt. Deze vis zal worden aangemeld voor de GHV Vis Challenge die nog steeds loopt. Hiermee zijn prachtige prijzen te winnen.

Dobberspel

Maar het gerucht dat de GHV binnenkort met een geweldige actie komt deed ook de ronde. We kunnen dit gerucht bevestigen want binnenkort komt er een dobberspel. Je moet het aantal dobbers raden die in de glazen koker zitten. Er worden maar liefst drie grote viskoffers weggeven aan diegene die het juiste aantal dobbers raad of daar het dichtste bij zit. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Je moet in het bezit zijn van een geldige GHV Jeugdvispas

Je moet de jeugdvisacte van de GHV hebben gedownload. Heb je dit nog niet gedaan, doe dit dan snel via www.visseningroenlo.nl. anders kun je niet meedoen.

Binnenkort meer over deze unieke actie voor de jeugd.

Prijsuitreiking

De hele wedstrijd door werd er goed gevangen en dat bleef tot het einde zo. Een geweldige prestatie van de jeugd en vol spanning werd uitgekeken naar de einduitslag. Inmiddels was de ijscokar van Jim ook weer gearriveerd en iedereen ontving een waardebon voor een ijsje. Dat lie iedereen zich goed smaken. Voorzitter Erik Mentink reikte de prijzen uit en vertelde dat we vanavond een hele jonge winnaar hadden namelijk Friso Wolters. Hij ving maar liefst 41 vissen wat hem een dikke eerst plek opleverde. Friso proficiat met dit mooie resultaat. Alle vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet.

De voorzitter deelde nog mede dat de kinderen ook weer mochten mee doen (gratis) aan de laatste Zomeravond wedstrijd die op woensdag 21 juli wordt gevist aan de stadsgracht. Loting vanaf 17.45 uur aan de Maliebaan. Voor de jeugd zal er een apart vak worden ingericht en voor maden en een emmer wordt gezorgd. Verder moet men zelf zorgen voor de benodigde visspullen. Om 18.30 uur klinkt het startschot. De jeugd vist tot 20.00 uur en de senioren tot 21.00 uur.

Maar inmiddels kan rustig worden geconcludeerd dat de Grolse jeugd helemaal in de ban is van het vissen. En wie de gratis jeugdvisacte nog niet heeft gedownload kan dit alsnog doen via www.visseningroenlo.nl . Een mooie vakantie activiteit.

Uitslag jeugdwedstrijd 14-7-2021

Frieso Wolters 41 vissen

Lasse Ribbers 18 vissen

Finn Weenink 17 vissen

Lars Kroekenstoel 17 vissen

Tycho Geelink 16 vissen

Daan Papen 16 vissen

Nigel Smit 14 vissen

Tjarko Branten 13 vissen

Jurre Hemmink 12 vissen

Bas Klein Avink 10 vissen

Carlijn Banning 10 vissen

Jayda Kars 8 vissen

Tijmen Steghuis 7 vissen

Jasmijn Schonewille 7 vissen

Jayden te Brake 7 vissen

Dion Kars 7 vissen

Maud klein Avink 6 vissen

Mees Westhoff 6 vissen

Senna Schonewille 5 vissen

Daan Klein Gebbink 4 vissen

Tim Reinders 4 vissen

Finn Eisinga 2 vissen



Totaal 247 vissen