Plan voor bouw van 242 woningen

DOETINCHEM – Het voormalige bedrijventerrein Heelweg in Doetinchem, tussen het Zaagmolenpad en de Maria Montessoristraat, wordt ontwikkeld. Initiatiefnemers Heelweg 4.0 en Gelderse Projecten Bureau I vormen het terrein om tot een aantrekkelijk en passend woongebied. Gemeente Doetinchem heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de plannen op voorwaarde dat Houthandel Kort verhuist. Voor dit bedrijf is door de initiatiefnemers een plek gevonden aan de Plakhorstweg op industrieterrein Keppelseweg.

Het plan ‘Keppeloord’ bestaat uit circa 242 woningen voor verschillende doelgroepen waaronder starters, (jonge) gezinnen, doorstromers en senioren. Dit aantal kan bij de uitwerking van de plannen nog iets hoger uitvallen. In het plan is ook ruimte voor een complex met zorgwoningen die in de eerste plaats zijn bedoeld voor senioren. Hiermee speelt het project in op de groeiende vraag naar woningen in Doetinchem vanuit diverse leeftijdscategorieën.

Woningbouw noodzakelijk om in behoefte te voorzien en groei mogelijk te maken Gemeente Doetinchem wil graag in de behoefte naar woningen voorzien en heeft de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Wethouder Ingrid Lambregts: ‘Het plan was om dit gebied al veel eerder tot aantrekkelijke woonwijk te maken, maar vanwege de crisis en afspraken op het gebied van woningbouwaantallen kon dit niet doorgaan. Nu dat we weer mogen bouwen, is dit een mooie stap in de richting van het afronden van de wijk en het past bij de behoefte aan woningen in onze gemeente.’

Meer informatie

Omwonenden en geïnteresseerden worden uitgenodigd mee te denken met dit unieke project. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond de nieuwe stadswijk kunt u zich inschrijven via www.keppeloord.nl. Middels uw persoonlijk account ontvangt u de nieuwsbrief en kunt u zich op een later tijdstip ook aanmelden voor een informatieavond.