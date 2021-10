Marianne Besselink voor tweede ambtstermijn als burgemeester van Bronckhorst

Deel dit bericht













BRONCKHORST – Burgemeester Marianne Besselink wordt op donderdagmiddag 28 oktober officieel door de Commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, beëdigd voor haar tweede ambtstermijn als burgemeester van de gemeente Bronckhorst. Dat gebeurt op het provinciehuis in Arnhem. Donderdagavond staan de burgemeester en de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering stil bij dit heugelijke feit. De vergadering begint om 19.30 uur. Belangstellenden kunnen hier bij zijn in de raadzaal of de vergadering live volgen vanuit huis via www.bronckhorst.nl.

Herbenoeming

Dit jaar is Marianne Besselink alweer zes jaar burgemeester van Bronckhorst. Op 27 mei 2021 besloot de gemeenteraad unaniem om haar aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van onze gemeente. Dit besluit was gebaseerd op het positieve advies van de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester’. Op de aanbeveling van de raad volgde onlangs het officiële koninklijke besluit dat Marianne Besselink per 28 oktober 2021 wordt herbenoemd. De herbenoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar.

Marianne Besselink is zeer verheugd met haar herbenoeming. “Ik ben er trots op dat ik burgemeester mag zijn van deze prachtige gemeente. Met een geweldige natuur en cultuur. Maar vooral onze inwoners en hun naoberschap, ook in moeilijke tijden, maken Bronckhorst een unieke gemeenschap waarvoor ik mij ook de komende jaren heel graag inzet als burgemeester.”

